Universitario se dirige al título. El último domingo 6 de julio, la 'U' venció 1-0 a Deportivo Garcilaso en Cusco por la fecha 18 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El solitario tanto de Aldo Corzo regresó a los cremas a la cima de la tabla de posiciones a falta de una sola fecha para el final del campeonato. Al término del compromiso, el futbolista Orlando Núñez señaló que el gol merengue debió invalidarse luego de que Corzo le admitió un empujón previo a marcar.

En zona mixta, Ñúñez se quejó de las decisiones de Bruno Pérez, juez del encuentro, durante los 90 minutos. No solo se refirió a la presunta falta de Corzo previo al gol de Universitario, sino también a la supuesta infracción que le cometieron a Aldair Salazar y que no revisaron en el tramo final del compromiso.

Núñez confesó charla con Aldo Corzo previo a gol de Universitario

En conversación con la prensa local, Núñez dio detalles de la conversación que tuvo con Corzo. De acuerdo a sus declaraciones, el capitán de Universitario le admitió que empujó a un rival antes de cabecear para el 1-0 de la 'U'.

"No me gusta hablar del tema de los árbitros, cada quien hace su trabajo, pero en la jugada del gol, le pregunto a Aldo Corzo quien es el que lo marca y me dijo el nombre, pero también me dice que empuja a alguien. ¿Y a quién empuja? A mí", declaró.

Asimismo, se quejó de la falta contra Salazar en los últimos minutos porque considera que debió cobrarse penal. "La vimos además, es penal para Aldair Salazar (...) Si sigo profundizando en este tema, me suspenden 20 fechas", concluyó.

Así marcha la tabla del Torneo Apertura tras triunfo de Universitario

Con la victoria sobre Deportivo Garcilaso, Universitario volvió a ser el único líder del Torneo Apertura con 38 puntos. Eso sí, deberá esperar a la última fecha para saber si se proclama como campeón.