A poco del cierre del Torneo Apertura, Alianza Lima ya piensa en lo que será la segunda parte de la Liga 1 2025 y los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde se medirá ante Gremio en una serie de ida y vuelta. Por el momento, el club blanquiazul ha cerrado los fichajes de Gaspar Gentile y Sergio Peña, quien será anunciado en los siguientes días tras su paso por PAOK de Grecia. No obstante, ambos futbolistas no serían los únicos refuerzos. Otro de los jugadores que se encuentra cerca de arribar a La Victoria es Josué Estrada.

En su llegada a la capital el último jueves 3 de julio para lo que será el partido contra Sporting Cristal, Josué Estrada habló con la prensa. El lateral derecho fue consultado por su futuro y, aunque evitó profundizar en el tema, aseguró que si le toca despedirse del 'Papá', lo hará con la frente en alto, pues es consciente de lo que le ha dado al equipo desde su llegada en el 2022.

Josué Estrada se refirió a su futuro previo al Cienciano vs Sporting Cristal

"Si se da en su momento, bienvenido sea. Como lo dije hace un momento, si es que toca irme o quedarme, siempre voy a estar con la frente en alto porque sé que he dado lo mejor para el equipo y así va a seguir siendo", declaró ante los medios.

El futbolista de 28 años precisó, además, que su futuro no lo está viendo él, pero remarcó que ante una eventual salida, se encuentra satisfecho por lo que ha aportado a Cienciano.

"Es algo que yo no estoy viendo, no estoy muy enterado del tema, pero si es que se da o no, ya no depende de mí. Yo estoy con la frente en alto sabiendo qué es lo que hago y cómo trabajo, mejorando poco a poco para Cienciano. Si en algún momento me toca no estar aquí, me despediré de la mejor manera", acotó.

De acuerdo al periodista Cristian Benavente, de Ovación, Josué Estrada tiene todo acordado para ser nuevo jugador de Alianza Lima a partir del Torneo Clausura.

¿En qué clubes ha jugado Josué Estrada?