El exfutbolista Jefferson Farfán se pronunció sobre las recientes declaraciones de André Carrillo, quien reveló su hinchaje por Al Hilal y dejó abierta la posibilidad de fichar por Universitario. En una entrevista con Luis Guadalupe, el actual futbolista de Corinthians fue consultado sobre cuál era el equipo de sus amores y contestó nombrando al equipo saudí. Tras la réplica del 'Cuto', quien se mostró sorprendido porque el mundialista con la selección peruana no mencionó Alianza Lima, la 'Culebra' reafirmó su respuesta.

En una charla reciente con el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP, la 'Foquita' fue consultado por las declaraciones de su excompañero en la selección peruana y no dudó en hacer un comentario irónico.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre las declaraciones de André Carrillo?

"Ya conocemos a Carrillo, por ‘candela’ es capaz de decir que es hincha de PSV. Dentro de su corazón es aliancista. Simplemente le agarró cariño al equipo donde estuvo muchos años y, aparte, es azul y blanco como Alianza", expresó Farfán.

El también empresario subrayó que el volante de 33 año no menospreció al club íntimo. "No creo que lo haya dicho con la intención de no decir que es hincha de Alianza Lima, simplemente que también le agarró cariño a Al Hilal y chévere, no hay ningún problema. Pero sabe que empezó en Alianza", sostuvo.

Jefferson Farfán espera el regreso de André Carrillo a Alianza Lima

En otra parte de la entrevista, el 5 veces campeón con Alianza Lima expresó su deseo de que la 'Culebra' regrese al elenco victoriano. "Dios quiera. A mí me encantaría. Se lo merece por todo lo que ha conseguido como futbolista y por lo que es como persona también", manifestó.