Iván Santillán, futbolista de Juan Pablo II, sorprendió con sus elogios hacia Universitario, destacando la mentalidad competitiva de ambos equipos en la previa del esperado encuentro por el Torneo Apertura.

El enfrentamiento entre Universitario y Juan Pablo II se aproxima, generando gran expectativa entre los aficionados. Los merengues llegan a este duelo tras un importante triunfo en la Copa Libertadores, lo que añade presión y emoción al partido. Santillán, quien tiene un pasado en Universitario, no escatimó en palabras de admiración hacia el equipo crema.

Iván Santillán habló previo al duelo con Universitario

"Todos sabemos lo que es la 'U', ellos siempre salen a proponer, no se guardan nada, las veces que nos ha tocado ir a Lima a jugar con Alianza o Cristal, hemos tratado de jugar de igual a igual, no nos hemos metido a defender, tratamos de hacer nuestro juego, a la hora de la hora, somos once contra once, sabemos que tienen jugadores de jerarquía pero trataremos de hacer un buen partido", señaló.

"Los primeros partidos los jugamos casi todos de visita, hemos jugado solo tres partidos en Chongoyape, pero no nos afecta, en Lima siempre hemos hecho buenos partidos y es bueno jugar ante un grande que te hace estar atento y concentrado en todo momento, todo el mundo ve estos partidos y el grupo está muy motivado", añadió Santillán.

Santillán habló sóbre lo difícil que fue para Juan Pablo II la Liga 1

En cuanto al rendimiento de Juan Pablo II en la Liga 1, Santillán reconoció que el inicio del torneo no fue el esperado, pero confía en que el equipo irá mejorando con el tiempo. “La mayoría del plantel eran jugadores nuevos y nos costaba adecuarnos a lo que quería el entrenador”, explicó, refiriéndose a la necesidad de implementar un estilo de juego más elaborado. Con cada partido, el equipo se siente más cómodo y seguro en el campo.

Universitario y Juan Pablo II jugarán por 3 puntos importantes

El partido entre Universitario y Juan Pablo II no solo es un enfrentamiento de puntos, sino también una oportunidad para que ambos equipos muestren su calidad y determinación. Con la motivación de Santillán y el deseo de ambos conjuntos de dejarlo todo en la cancha, se espera un espectáculo digno de la Liga 1.