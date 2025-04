Fabián Bustos no lo quiso porque consideró que no estaba a la talla de Universitario. Foto: composición LR/X

Universitario de Deportes tenía en mente un gran fichaje para la Liga 1 2025, pero el entrenador Fabián Bustos decidió no contar con el jugador. La razón detrás de esta decisión ha generado diversas reacciones entre los aficionados.

El equipo crema se encuentra en un excelente momento, liderando la Liga 1 y con posibilidades de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. En este contexto, César Inga se ha convertido en una de las figuras destacadas del plantel, tras su llegada a inicios de año. Sin embargo, la directiva también había puesto su mirada en Carlos López, un extremo que brilló en Los Chankas y que incluso fue considerado por Alianza Lima.

Fabián Bustos rechazó la llegada de Carlos López a Universitario

El desempeño de López en el partido de Los Chankas contra Universitario en la última fecha del 2024 no convenció a Bustos, quien prefirió no arriesgarse con su contratación. La decisión ha dejado a muchos preguntándose sobre el futuro del jugador y las implicancias para el club.

Durante el encuentro entre Universitario y Los Chankas, Carlos López no logró impresionar a Fabián Bustos. Según Gustavo Peralta, el entrenador sintió que el jugador no mostró su verdadero potencial ante un rival de la talla de la 'U'. “Sintió que ante un equipo grande como la 'U' no dio lo que tenía que dar y dijo: 'No es para nosotros'”, comentó Peralta en el programa Campeonísimo.

Tras este episodio, López optó por no continuar en Los Chankas y firmó con Sport Boys. Aunque su inicio en el nuevo club no ha sido el esperado, con 7 partidos disputados y una asistencia, la 'Misilera' confía en su capacidad para cumplir con los objetivos de la temporada.

Los números de Carlos López en 2024

En la temporada 2024, Carlos López tuvo un rendimiento notable con Los Chankas, jugando 32 partidos y anotando 11 goles, además de brindar dos asistencias. Su nombre también sonó para Alianza Lima, pero la falta de tiempo en su proceso de nacionalización llevó a que el club lo descartara.

La decisión de Universitario de no fichar a López ha generado un debate entre los seguidores del club, quienes se preguntan si el jugador podría haber aportado al equipo en su búsqueda de títulos.