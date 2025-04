Sport Boys y Atlético Grau nos regalaron un partidazo en la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Más allá del empate 3-3 en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, el compromiso no fue ajeno a las polémicas. En ese sentido, el volante rosado, Alejandro Hohberg, se mostró incómodo por el desempeño del VAR.

El exvolante de Sporting Cristal y la selección peruana terminó molesto por las decisiones arbitrales que se tomaron al momento de cobrar los penales a favor de los dirigidos por Ángel Comizzo.

Hohberg cuestiona al VAR tras empate de Boys ante Atlético Grau

Al finalizar el partido, Alejandro Hohberg no solo cuestionó el desempeño del videoarbitraje, también apuntó contra el estado del campo de juego y el horario del cotejo.

“La cancha estaba pésima para los dos, el horario también, un calor terrible. Recaliente porque me parece que esa última jugada… Ya uno no quiere hablar más y quiere ser respetuoso, pero no puede ser siempre así. Los protagonistas hablamos con el árbitro con respeto, a veces nos calentamos, pero esa jugada para algo está el VAR, hay que tomar buenas decisiones si no no sirve para nada”, manifestó para las cámaras de la Liga 1.

“No sé si siempre se equivoca contra nosotros, quiero hablar de hoy. El primer gol viene de un lateral que era para nosotros. La pelota estaba al otro lado fuera de peligro, el jugador de Grau choca al nuestro. Orgulloso del equipo porque jugamos un partidazo. Lo teníamos muy cerca de ganar, era un partido importante para nosotros", agregó.

Tabla de posiciones Torneo Apertura Liga 1 2025

Sport Boys se ubica en la décima casilla del Torneo Apertura de la Liga 1 con 13 unidades.