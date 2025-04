Con el triunfo ante Melgar por el Torneo Apertura, Universitario, que se acaba de quedar sin técnico tras la salida de Fabián Bustos, ha reconfirmado que está para pelear el título nacional y conseguir el tricampeonato en la Liga 1. Pese a que en la Copa Libertadores no la pasan bien (tras perder sus 2 partidos), el cuadro crema ha dejado una buena imagen ante el Dominó que llena de confianza para afrontar los encuentros que se vienen. Uno de los directivos que se manifestó sobre la actualidad del cuadro crema es Manuel Barreto, quien, además, defendió a Diego Churín.

En una entrevista reciente en el programa deportivo 'D&T', con Diego Rebagliati y Talía Azcárate, el director deportivo de la 'U' fue consultado por las contrataciones de los delanteros extranjeros, fichajes que en los últimos años han provocado la crítica del hincha.

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre los cuestionamientos a Diego Churín?

El directivo merengue comenzó analizando estas contrataciones hablando de Diego Dorregaray y luego mencionó el partido hecho por José Carabalí frente a Melgar en la goleada del conjunto estudiantil el último domingo 13 de abril.

"Dorregaray llegó a un equipo que ganó el Apertura y Clausura, fue el mejor equipo de local del fútbol peruano. En estos 120 años no hubo ningún delantero o equipo que lo haya hecho mejor que nosotros. Él fue parte de ese año en el club. Hasta ayer las críticas sobre Carabalí eras fuertes y para mí ante Melgar tuvo una de las actuaciones más destacadas que me ha tocado ver en el club", declaró.

Posteriormente, Barreto apuntó contra los críticos y aseguró que hasta el momento Diego Churín no ha jugado mucho en Universitario, por lo que no ha tenido la oportunidad de demostrar lo que puede hacer dentro del campo.

"El primer año criticaban muy rápido a Ureña y Riveros. Ahora los expertos matan jugadores rápido. Churín no tiene ni 200 minutos jugados, es decir, no ha completado ni 3 partidos. Tiene que jugar. Nosotros también tenemos que ser capaces de crear situaciones para que pueda convertir o errar goles, porque todos lo hacen. Luego, a mitad de año o al final evaluaremos y tomaremos decisiones. Pero, ¿matar a un jugador por 45 minutos o 50 minutos? No, tiene que tener su tiempo para destacar. Ayer jugaron 5 fichajes y fue una de las mejores presentaciones que he visto en estos 3 años", explicó.