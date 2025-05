Barcelona vs Real Valladolid EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por LaLiga de España?

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Valladolid EN VIVO Y EN DIRECTO por la LaLiga de España? El encuentro se disputará este sábado 3 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio José Zorrilla y será transmitido por la señal de DSports y DGO. La República Deportes también te llevará toda la cobertura online a través de su plataforma.

Barcelona vs Real Valladolid: previa del partido

Después de igualar 3-3 con el Inter de Milán en un vibrante duelo de la Champions League, el Barcelona se enfrentará al Real Valladolid como visitante en una nueva fecha de LaLiga española. El conjunto azulgrana encabeza la tabla de clasificación con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, su principal perseguidor, lo que lo obliga a evitar cualquier tropiezo. Por su parte, los Blanquivioletas llegan a este compromiso en una situación difícil, ya que en la jornada anterior sufrió una contundente derrota por 5-1 ante el Real Betis y perdió la categoría.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Valladolid?

El choque entre Barcelona vs Real Valladolid por la liga española está programado para jugarse a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio José Zorrilla.

México: 1.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Valladolid?

En Sudamérica, el choque entre Barcelona vs Real Valladolid por LaLiga de España será transmitido por DSports, señal 610 y 1610 HD de DirecTV, y por la plataforma streaming DGO. En México, el duelo irá por Sky Sports. En España, el duelo irá por DAZN LaLiga y Estados Unidos, por ESPN Deportes.

Barcelona vs Real Valladolid: historial reciente

De los últimos 5 enfrentamientos, Barcelona ha ganado 4 partidos y ha empatado uno.

Barcelona 7-0 Real Valladolid

Real Valladolid 3-1 Barcelona

Barcelona 4-0 Real Valladolid

Barcelona 1-0 Real Valladolid

Real Valladolid 0-3 Barcelona.

Alineaciones posibles Barcelona vs Real Valladolid

Barcelona: Szczesni, Eric García, Araújo, Cubarsí, Gerard Martín, De Jong, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran y Raphinha.

Szczesni, Eric García, Araújo, Cubarsí, Gerard Martín, De Jong, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran y Raphinha. Real Valladolid: Ferreira, Candela, Cömert, Cenk, Aznou, Mario Martín, Juric, Anuar, Chuki, Raúl Moro y Latasa.

¿Cómo ver Barcelona vs Real Valladolid ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Barcelona vs Real Valladolid por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico español en Sudamérica . En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.