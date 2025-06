Estos son los pasos definitivos que todo mexicano debe cumplir para obtener la Green Card en EEUU

La Green Card, o Tarjeta de Residente Permanente, es el primer paso para convertirse en ciudadano estadounidense. Para los inmigrantes mexicanos, obtener la residencia permanente en Estados Unidos es un objetivo importante. Les da derechos como trabajar y vivir en el país sin restricciones. Sin embargo, el proceso no es fácil y pide cumplir varios requisitos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

En 2025, los solicitantes deben cumplir nuevos requisitos. Incluyen presentar un examen médico junto con el formulario I-485. Si no lo hacen, la solicitud puede no aceptarse. Este proceso es clave para los mexicanos que buscan vivir de forma permanente en EE.UU. Conocer las actualizaciones de los trámites ayuda a no perder tiempo y esfuerzo en pasos que no son necesarios.

Estados Unidos: ¿cómo puede un mexicano obtener la Green Card?

Los mexicanos que quieren la Green Card deben seguir estos pasos específicos:

Primero, deben presentar una petición de inmigrante. Esto lo hace un familiar o empleador.

En algunos casos, el solicitante puede iniciar el proceso por su cuenta.

Después de que se aprueba la petición, el siguiente paso es presentar la solicitud de la Green Card (Formulario I-485). Esto se puede hacer dentro o fuera de EE.UU., según la situación del solicitante.

Desde diciembre de 2024, el USCIS pide que los solicitantes presenten un examen médico con su solicitud. Esto es para evitar rechazos. Este examen lo deben hacer médicos autorizados por el USCIS. Certifica la salud del solicitante, sus vacunas y si tiene enfermedades contagiosas. Este paso es obligatorio ahora. Se implementó para que el proceso sea más rápido. Busca reducir los retrasos por documentos incompletos.

USCIS: ¿qué beneficios otorga la Green Card en EE.UU.?

Obtener la Green Card en Estados Unidos ofrece varios beneficios importantes. Uno de los más importantes es la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en el país sin límites de tiempo. Los que tienen la Tarjeta Verde pueden pedir la ciudadanía estadounidense después de vivir en el país por cinco años. Deben cumplir los requisitos de "buena conducta moral". Los beneficios clave son:

Derecho a vivir y trabajar en EE. UU. sin restricciones.

Acceso a programas sociales como seguridad social y atención médica.

Facilidad para solicitar la ciudadanía estadounidense después de cinco años de residencia.

Libertad de viajar dentro y fuera de EE. UU. sin visas adicionales.

Otro beneficio importante es la capacidad de acceder a programas sociales. Esto incluye la seguridad social y la atención médica. Esto mejora la calidad de vida de los residentes permanentes. Además, los que tienen la Green Card pueden viajar sin problemas dentro y fuera de EE.UU. No necesitan visas adicionales. Esto facilita el movimiento internacional.

Residencia permanente en USA: ¿a partir de qué edad se puede solicitar la Green Card?

El proceso para solicitar la Green Card depende mucho de la categoría del solicitante. En general, no hay una edad mínima fija para pedir la Green Card. Pero los menores de 21 años pueden hacerlo a través de su familia. Los adultos generalmente lo hacen por una oferta de empleo o por la petición de un familiar. Los solicitantes que son menores de edad y tienen un patrocinador legal también pueden acceder al proceso de residencia permanente.

Es importante saber que los procesos y requisitos pueden cambiar. Esto depende de si el solicitante está dentro de EE.UU. o fuera del país. Los solicitantes fuera de EE. UU. deben pasar por un proceso consular. Deben completar entrevistas y presentar documentos adicionales. Esto incluye el examen médico. Todo esto es antes de ser admitidos como residentes permanentes.