Green Card: USCIS anuncia importante cambio para residentes permanentes a partir de junio de 2025

En junio de 2025, el USCIS pone en marcha un cambio importante en el proceso para renovar o reemplazar la Green Card. Si usted es residente permanente en Estados Unidos y necesita renovar su tarjeta, deberá usar el Formulario I-90 actualizado. Este formulario tiene fecha de enero de 2025. Si no usa este formulario, su solicitud no se aceptará. Este cambio es parte de un esfuerzo para hacer el proceso migratorio más rápido y organizado. Es importante que siga las nuevas instrucciones.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El USCIS advierte que solo se aceptarán las versiones más recientes del formulario. Esto busca asegurar que el proceso se realice bien. Si su Green Card está por vencer, se perdió o tiene errores en la información, deberá completar este formulario.

USCIS: ¿cuándo se necesita el Formulario I-90 para obtener la Green Card?

Hay varios casos en los que los residentes permanentes deben reemplazar su Green Card. Estos son los más comunes:

Si su tarjeta ha vencido o está por expirar: si su Green Card ya caducó o está cerca de hacerlo, necesita renovarla.

Pérdida, robo o daño: si su tarjeta se perdió, sufrió robo o se dañó, deberá pedir un reemplazo.

Errores en los datos: si la información de su tarjeta es incorrecta (por ejemplo, un error en su nombre), necesitará corregirla.

Cambio de nombre: si ha cambiado su nombre, es necesario actualizar su Green Card.

Es fundamental que use solo el formulario con la edición más reciente. Esto es para evitar que su solicitud no se acepte.

Lo que debe saber sobre el proceso de renovación de la Green Card

El USCIS ha dicho que cualquier solicitud hecha con formularios antiguos no se aceptará. Esto ocurre sin importar el motivo. Es decir, si no usa el Formulario I-90 con la fecha de edición correcta (enero de 2025), su solicitud no se procesará. Además, asegúrese de que todas las páginas del formulario coincidan con esta edición. La fecha de edición está al final de cada página. Así, puede verificarla de forma sencilla antes de enviar el documento.

Estados Unido: documentos importantes para la renovación de la Green Card

Para renovar o reemplazar su Green Card, necesitará algunos documentos clave. Aquí le decimos cuáles:

Formulario I-90: este es el formulario principal que necesitará completar para el reemplazo.

Copia de la Green Card: si la tiene, presente una copia de su Green Card. Esto es importante si está vencida o dañada.

Prueba de cambio de nombre: si ha cambiado su nombre, necesitará presentar una prueba oficial que lo confirme.

Pago de tarifas: recuerde que hay una tarifa para el trámite. Asegúrese de incluirla al enviar su solicitud.

Aunque este proceso puede llevar tiempo, asegúrese de comenzarlo pronto. Esto es importante si su Green Card está por vencer. El USCIS puede tardar algunas semanas en procesar su solicitud.