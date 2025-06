Malas noticias en San Francisco: taxis autónomos Waymo limitan su servicio ante aumento de las protestas contra redadas de ICE

Después de que manifestantes incendiaron cinco taxis autónomos de Waymo el domingo en Los Ángeles, donde en los últimos días se han realizado diversas protestas contra el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Trump, la empresa decidió el lunes restringir preventivamente los viajes en ciertas áreas de San Francisco, donde se esperaba que se generaran nuevas protestas.

Waymo no especificó las áreas de San Francisco donde suspendería su servicio ni por cuánto tiempo. Sus taxis autónomos, vehículos Jaguar I-Pace eléctricos equipados con cámaras y sensores, se han vuelto populares y son una atracción turística. Cada uno de estos vehículos tiene un costo aproximado de 100.000 dólares. “Estamos al tanto de las posibles protestas y, como medida de precaución, no prestaremos servicio en las zonas donde puedan reunirse los manifestantes”, declaró una portavoz de la empresa en un comunicado citado por el New York Times (NYT).

¿Por qué rechazan algunos protestantes a los taxis Waymo?

Según Elise Joshi, activista de San Francisco que participó en las protestas del lunes y fue entrevistada por el NYT, los taxis autónomos se han convertido para algunos manifestantes en una forma de expresar su resistencia a los estrechos vínculos entre la industria tecnológica y el gobierno de Trump. “Los Waymos no tienen conductores humanos, carecen de humanidad”, afirmó la activista. Los taxis autónomos destruidos son “un símbolo de los intentos, a lo largo de la historia de este país, de la industria tecnológica de despojarnos de nuestra comunidad”.

Waymo restringió su servicio en San Francisco después de la quema de sus coches autónomos en Los Ángeles el domingo. Las imágenes de los vehículos incendiados, incluyendo una foto de un manifestante con una bandera mexicana sobre los taxis calcinados, se difundieron rápidamente en internet. De acuerdo a un portavoz de la empresa citado por el NYT, los taxis Waymo suspendieron su servicio en el centro de Los Ángeles esa misma noche, en coordinación con la policía.

Desacuerdos sobre la implementación de taxis autónomos de Waymo

En noviembre de 2024, Waymo anunció que su servicio de taxis autónomos estaba disponible para todos en Los Ángeles. Sin embargo, en 2023, la alcaldesa Karen Bass envió una carta a la Comisión de Servicios Públicos de California destacando varios incidentes con estos vehículos y argumentando que era necesario realizar más pruebas. Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos de los discapacitados han señalado que los taxis autónomos podrían beneficiar a sus miembros.

En mayo, Waymo informó que ofrecía más de 250.000 viajes semanales en Los Ángeles, San Francisco, Austin y Phoenix.

