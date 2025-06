Después de mucho trabajo en los Estados Unidos, Diego Corzo logró convertirse en un empresario de éxito a sus 33 años; sin embargo, vive con el temor constante de que todo su esfuerzo haya sido en vano. El inmigrante peruano, al igual que muchos otros, llegó a Texas cuando todavía era muy niño y forma parte de DACA, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

Incluso después de haber aparecido en la revista Forbes como un caso de éxito, el estatus de Corzo como "soñador" (nombre por el que se les conoce a los beneficiarios de DACA), estaría en peligro si es que el gobierno americano decide eliminar este programa. “Vivo con temor de que el programa se termine”, declaró a la agencia de noticias EFE.

¿Quién es Diego Corzo? El peruano millonario en Estados Unidos

Diego Corzo nació en Lima - Perú alrededor de casi 34 años atrás y forma parte de un equipo de bienes raíces que genera más de 100 millones de dólares al año. Llegó a los Estados Unidos cuando solo tenía 9 años de manera legal junto con su familia; pero debido a la situación política en Perú, terminaron quedándose por más tiempo del que les permitía su visa.

Su camino al éxito empezó desde muy joven, cuando vendía dulces en su escuela secundaria para recaudar dinero para comprarse herramientas para la escuela, como una MacBook Pro, cuando su familia no podía permitirse ese tipo de gastos. Según declaró a la revista Forbes, acciones como asistir a la escuela, tener un trabajo, o simplemente conducir un auto, eran consideradas ilegales; es por esto que tuvo que se perdió de muchas oportunidades.

No obstante, consiguió terminar la secundaria y ser aceptado en la Universidad de Florida, aunque representó enfrentarse a muchas más dificultades de las que esperaba. "No calificaba para ningún crédito estudiantil que me ayudara a pagar la universidad, y a pesar de que gané varias becas, rescindieron su oferta debido a que no tenía una 'green card'."

Diego Corzo: el 'dreamer' peruano millonario considera perjudicial para muchos que cancele DACA

Debido a que no podía conseguir trabajo por su estatus migratorio, Diego se vio obligado a buscar otras alternativas. Creó su propia 'Sociedad de Responsabilidad Limitada' (LLC), y trabajó en la industria informática como contratista para pagar sus estudios. Su golpe de suerte llegó cuando en el 2012, en su último año de universidad, el expresidente Barack Obama aprobó DACA; y su nuevo estatus protegido le permitió conseguir su primer empleo después de graduarse con 2 títulos.

Es por esto que para Corzo es difícil de comprender que un programa que ha ayudado a millones de personas esté en peligro. “Es contradictorio que después de que nos educamos, trabajamos y hemos aportado tanto a este país, todavía se considere terminar con el programa”, confirmó.

Después de que DACA le brindara nuevas oportunidades, Diego se dio cuenta de que su gasto mensual más grande sería con respecto a vivienda. Es por este motivo que decidió comprarse una casa en Texas, con la menor cantidad de dinero inicial posible, y alquilar el resto de las habitaciones para que la renta pague la hipoteca.

Actualmente, Diego Corzo es dueño de más de 20 propiedades en Texas y Florida.