Una fuga sin precedentes se registró en una cárcel de Nueva Orleans, Estados Unidos. Diez reclusos escaparon del Centro de Justicia de Orleans la madrugada del viernes 16, burlando la seguridad penitenciaria. Las autoridades han confirmado que siete de los reos aún continúan prófugos, incluidos cuatro acusados de homicidio en segundo grado, lo que ha dado inicio a una operación de búsqueda a gran escala encabezada por el FBI, la Policía Estatal de Luisiana y la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Orleans.

Las autoridades confirmaron además que tres reclusos ya fueron recapturados, gracias a pistas ciudadanas y al trabajo conjunto entre distintas agencias policiales. La fuga de reos, según las autoridades, fue posible debido a fallos críticos en la seguridad, incluido el mal estado de las cerraduras y la ausencia de vigilancia efectiva. Se sospecha que hubo ayuda desde dentro del penal, lo que ha dado pie a una investigación interna.

Los diez reos que fugaron. Tres de ellos fueron capturados. | Oficina del Sheriff de la Parroquia de Orleans

La fuga de reos en cárcel de Nueva Orleans

La fuga inició alrededor de las 12:22 a. m., cuando los reos manipularon la cerradura de una celda sin ser detectados. Veinte minutos después, atravesaron una pared detrás del baño y accedieron al muelle de carga. Desde allí, escalaron el muro perimetral utilizando mantas para sortear el alambre de púas, para luego llegar a las vías del tren y la Interestatal 10. Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia, donde se evidenció la falta de reacción oportuna del personal.

La sheriff Susan Hutson calificó la situación como “muy grave e inaceptable” y afirmó que ya se han tomado medidas disciplinarias contra varios empleados. Tres trabajadores han sido suspendidos de forma preventiva, mientras se lleva a cabo una investigación sobre posibles actos de negligencia o colusión. Las autoridades reconocieron que al momento de la fuga no había personal en la celda de los implicados, y que el encargado de monitorearlos se había retirado para conseguir comida.

La celda por donde fugaron los diez reos. | Oficina del Sheriff de la Parroquia de Orleans.

Ofrecen recompensa para dar con el paradero de los reos

El FBI ofreció una recompensa de hasta US$5.000 por información que permita dar con el paradero de los fugitivos. A su vez, Crime Stoppers of Greater New Orleans anunció US$2.000 por cada captura. Hasta ahora, Kendell Myles, acusado de intento de asesinato en segundo grado, fue capturado en el Barrio Francés, escondido bajo un automóvil en un hotel. Robert Moody y Dkenan Dennis también fueron detenidos, aunque no se han revelado más detalles sobre sus capturas.

El fugitivo Robert Moody fue capturado. | Oficina del Sheriff de la Parroquia de Orleans.

Las autoridades han puesto bajo protección a posibles víctimas relacionadas con los reclusos y alertaron a la ciudadanía sobre el peligro que representan estos individuos, que podrían estar armados. Anne Kirkpatrick, superintendente de la policía de Nueva Orleans, destacó que los fugitivos podrían haber cambiado su ropa carcelaria y estar recibiendo apoyo externo para evadir a la justicia.

