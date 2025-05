Nueva York: Alcalde Eric Adams acusa a activistas de generar miedo a los inmigrantes con las deportaciones

Eric Adams, alcalde de Nueva York y miembro del partido demócrata, en una entrevista concedida al medio EFE, señaló que los activistas defensores de los derechos de los inmigrantes son los principales responsables de fomentar el temor entre estos mismos ciudadanos. Además, afirmó que las acciones de ICE son indispensables para evitar que se genere caos.

PUEDES VER: ¡Buenas noticias para los residentes en Nueva York! Alcalde Eric Adams firma ley que elimina una antigua estructura de las calles

Declaraciones de Eric Adams sobre los activistas en Nueva York

Eric Adams se pronunció en contra de los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes. En sus declaraciones, afirmó que estos activistas han sido injustos con las personas indocumentadas, ya que han fomentado el temor respecto a las deportaciones y las nuevas regulaciones migratorias. Además, señaló que, en sus conversaciones con inmigrantes, estos le han manifestado su temor.

Además, expresó su intención de incentivar a los inmigrantes a mantener la calma y no temer por sus vidas ni las de sus hijos, alentándolos a continuar con normalidad sus actividades diarias, como ir a trabajar y mandar a sus hijos a la escuela. Asimismo, señaló que, en caso de necesitar asistencia policial, no deben dudar en solicitarla, siempre y cuando no estén involucrados en actividades ilícitas.

PUEDES VER: Nueva ley en Nueva York sancionaría a abusadores de animales que vuelvan a tener mascotas: existen 30 nombres en lista negra

Eric Adams respalda el trabajo de ICE en Nueva York

El político demócrata manifestó su apoyo completo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), subrayando la relevancia de su función en la protección del bienestar y la seguridad nacional. Cabe destacar que ICE enfrenta rechazo dentro de la comunidad inmigrante, debido al temor y desconfianza que genera de manera constante.

Asimismo, afirmó que, en caso de que un inmigrante ingrese al país con fines delictivos, colaborará con las autoridades correspondientes para proceder a su deportación, ya que no desea la presencia de personas que afecten negativamente la convivencia en su nación. Además, informó que la policía de Nueva York ha estado trabajando de manera intensa junto a diversas agencias y organismos para erradicar las pandillas ilegales que operan activamente en la actualidad.