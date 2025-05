Estados Unidos: republicanos buscan castigar transporte de inmigrantes irregulares

En Estados Unidos, se aprobó una ley por los legisladores de Alabama que tipifica como delito grave el transporte intencional de personas sin autorización legal al estado. Este proyecto es la ley SB53, conocido como el "Human Smuggling Act". Fue patrocinado por el senador republicano Wes Kitchens.

Esta medida exonera a médicos, conductores de ambulancias y empleados de bufetes de abogados, educadores, iglesias y organizaciones benéficas que realizan actividades no comerciales. Asimismo, el proyecto de ley establece un procedimiento para que las autoridades determinen el estatus migratorio de una persona detenida. La iniciativa fue enviada a la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, quien tiene un plazo de diez días para firmarla; de no hacerlo, la propuesta será rechaza automáticamente mediante un veto de bolsillo.

Estados Unidos endurece leyes estatales contra inmigrantes irregulares

De acuerdo a un análisis de The Associated Press con el programa informático de seguimiento de proyectos Plural, Alabama es uno de los nueve estados que han evaluado la aprobación de la ley que transforma en delito el transportar a inmigrantes que están de manera irregular en Estados Unidos. Este es una más de las leyes aprobadas por legislaturas estatales que apoyan a la represión de Donald Trump hacia los inmigrantes.

Los activistas advierten que Alabama podría llegar a sancionar a quienes brindan transporte entre estados para acceder a servicios esenciales, como audiencias en tribunales federales de inmigración en Nueva Orleans y Atlanta, desplazamientos obligatorios a consulados fuera del estado, así como visitas familiares.

Jordan Stallworth de 38 años es un trabajador que ocupa el puesto de coordinador de participación cívica para la Coalición de Justicia para inmigrantes de Alabama y vive en Wedowee, Alabama. Su esposa cuenta con familiares que residen sin estatus legal en ambos estados y frecuentemente brinda apoyo a familiares y otros inmigrantes de la comunidad facilitándoles el transporte.

"No voy a quedarme aquí mientras alguien se muere frente a mí sólo para tener un bebé; no voy a quedarme aquí y simplemente dejarla morir, sea familia o no", expresó Stallworth.

Y es que, recientemente, transportó a un familiar sin estatus legal a la sala de partos en Carrollton, Georgia, ubicada a 56 kilómetros (35 millas) de distancia, debido a que el hospital local carece de esa unidad. Stallworth teme que este tipo de desplazamientos puedan ser sancionados.

Según Kathleen Campbell, abogada de inmigración en el Paso, Texas, mencionó que la legislación federal ya establece como delito el transporte intencional de personas con estatus migratorio irregular en Estados Unidos. Esta norma ha sido aplicada en zonas fronterizas contra conductores que recogen a individuos que ingresan al país sin autorización legal. Sin embargo, históricamente no se ha empleado para casos menores, como acompañar a alguien al supermercado.

Leyes impulsadas por seguidores de Donald Trump avanzan en los estados

La ley de Alabama es igual a una normativa aprobada en Florida en 2023, que tipificó como delito estatal el transporte intencional de personas que ingresaron irregularmente a Estados Unidos. Un juez federal emitió el año pasado una orden judicial preliminar contra dicha ley citando la supremacía de la legislación federal. Sin embargo, en marzo, el juez restringió esa orden, limitando la suspensión de la ley únicamente a algunos demandantes, entre ellos varios individuos y miembros de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.

Asimismo, Texas también ha endurecido sus políticas migratorias. El 2024, se incrementaron las penas de prisión establecidas en una ley estatal contra el tráfico de inmigrantes, la cual prohíbe el transporte de personas con la intención de ocultarlas a las autoridades.

Algunas de las medidas similares analizadas por las legislaturas este año tendrán un alcance más restringido que las leyes de Florida y Texas. Por ejemplo, una ley de Idaho, firmada en marzo por el gobernador republicano Brad Little, establece un delito grave denominado "tráfico de un extranjero ilegal peligroso", definido como el transporte intencional de una persona sin autorización legal que haya sido condenada por un delito grave o ciertos delitos sexuales. Esta infracción conlleva una pena de hasta dos años de prisión y una multa de 10,000 dólares.