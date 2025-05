USCIS lanza advertencia a inmigrantes a través de X: "Trabajamos con ICE en su exitosa aprehensión"

Las autoridades migratorias de Estados Unidos han intensificado sus controles y vigilancia sobre los solicitantes de beneficios migratorios. En una reciente publicación en la red social X, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lanzó una advertencia directa a los inmigrantes, recordando su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para frenar irregularidades en los procesos migratorios.

El mensaje del USCIS ha generado inquietud entre quienes se encuentran en trámites para obtener la residencia o la ciudadanía estadounidense. La agencia dejó claro que su personal revisa con detenimiento la documentación presentada, así como también la actividad digital de los solicitantes, con especial énfasis en los contenidos que estos comparten públicamente en redes sociales como X.

Donald Trump sigue reforzando los controles migratorios

El USCIS confirmó a través de su cuenta oficial en X que realiza “una cuidadosa revisión de cada solicitud que recibimos” y añadió que si detecta información falsa o manipulada, no solo rechaza el trámite, sino que puede remitir el caso a ICE. “Trabajamos con ICE en su exitosa aprehensión”, escribió la agencia en su contundente comunicado, que ha sido interpretado como una señal clara del endurecimiento de los procesos bajo la administración de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

Las políticas migratorias del mandatario republicano han retomado el enfoque restrictivo que marcó su primer mandato. Entre las nuevas medidas, destacan los análisis exhaustivos de perfiles públicos en redes sociales como parte del historial evaluado en las solicitudes. USCIS considera este tipo de contenido como evidencia complementaria que puede revelar contradicciones, incongruencias o datos omitidos por los inmigrantes en sus formularios.

Esta práctica ha incrementado los rechazos de solicitudes de residencia y naturalización. El escrutinio sobre publicaciones, comentarios, fotos o vínculos en redes sociales puede ser decisivo para el futuro migratorio de un individuo. “No mienta en su solicitud. Si lo hace, puede terminar enfrentando consecuencias legales serias, incluida la deportación”, enfatizó USCIS en su comunicado, que rápidamente se volvió viral en la plataforma X.

Residencia permanente rechazada: El polémico caso del rapero cubano El Funky

Uno de los ejemplos recientes más destacados del aumento en el control migratorio es el del rapero cubano El Funky, quien denunció que USCIS rechazó su solicitud de residencia permanente. El artista, conocido por su participación en el tema “Patria y Vida”, reveló que las autoridades migratorias alegaron inconsistencias y falta de pruebas suficientes para aprobar su caso, pese a residir en Charlotte, Carolina del Norte, junto a su familia.

El Funky cuestionó el proceso al considerar que ha sido víctima de una medida injusta. A través de X, señaló: “Dicen que no presenté suficientes pruebas, pero todo está ahí. Es como si no quisieran que me quedara legalmente”. Su caso ha despertado atención tanto en medios estadounidenses como en la comunidad cubana exiliada, quienes consideran que el rechazo podría estar vinculado a sus opiniones políticas y su actividad pública.

Este episodio se suma a las más de 65.000 solicitudes migratorias rechazadas por USCIS en los últimos meses, de acuerdo con cifras oficiales. Aunque no todas están relacionadas con irregularidades, el aumento coincide con la implementación de nuevas directrices impulsadas por la administración Trump.