La Green Card sigue siendo uno de los documentos más valiosos para cualquier inmigrante con residencia permanente en Estados Unidos. En 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recordó a un grupo específico de residentes permanentes la importancia de renovar la tarjeta dentro del plazo para evitar problemas legales o administrativos.

Aunque esta norma no es nueva, este año ha adquirido una relevancia especial. Contar con una Green Card actualizada permite acceder sin contratiempos a servicios como obtener una licencia de conducir, inscribirse en instituciones educativas o viajar fuera del país.

USCIS indica que el trámite debe iniciarse dentro de los 30 días antes o después de la fecha señalada por la ley migratoria. Foto: composición LR

¿Quiénes deben renovar la Green Card en 2025 según USCIS?

La normativa actual indica que los residentes permanentes nacidos en 2011 y que todavía no han cumplido 14 años deben renovar la Green Card en Estados Unidos, según establece el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Esta actualización asegura que la fotografía y los datos biométricos reflejen con precisión la identidad del titular.

El proceso no cambia el estatus migratorio ni interfiere en futuras solicitudes de ciudadanía americana, siempre que se complete dentro del plazo establecido. USCIS recuerda que "es fundamental tener la tarjeta al día, ya que sin una Green Card válida resulta complicado demostrar la residencia permanente o el derecho a trabajar en Estados Unidos".

USCIS detalla requisitos para renovar la residencia permanente en 2025

USCIS indica que el trámite debe iniciarse dentro de los 30 días antes o después de la fecha señalada por la ley migratoria. Para renovar la Green Card, se deben seguir estos pasos:

Completar el Formulario I-90, disponible en línea o en versión impresa.

Abonar una tarifa de 85 dólares para cubrir los servicios biométricos.

Asistir a un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC) para la toma de huellas dactilares y una nueva fotografía.

Si la renovación no se realiza dentro del plazo, se deberá pagar además la tarifa completa de procesamiento, y el costo final será mayor. El Colegio de Abogados Richards and Jurusik advierte que no cumplir con los plazos puede provocar sanciones, demoras y problemas al intentar realizar otros trámites vinculados a la residencia permanente en Estados Unidos.