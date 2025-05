Pepsi pierde terreno en la Guerra de las Sodas: descubre cuáles son los refrescos líderes en EE.UU.

La batalla por el liderazgo en el sector de las bebidas carbonatadas ha cambiado drásticamente. Pepsi, que alguna vez fue la principal competidora de Coca-Cola, ha visto cómo su cuota de mercado se reduce dramáticamente. Según datos de Beverage Digest, en 2025, Pepsi ya no se encuentra entre las tres gaseosas más vendidas en Estados Unidos, un hecho que marca un notable descenso, la segunda más poderosa en este segmento.

Coca-Cola continúa dominando el mercado estadounidense de refrescos, que está valorado en 97 mil millones de dólares, con una impresionante cuota del 19,1%. En contraste, Pepsi ha estado perdiendo terreno durante décadas, a pesar de sus esfuerzos por adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, incluyendo la introducción de productos sin azúcar y campañas de marketing que apelan a la nostalgia.

La batalla por el liderazgo en el sector de las bebidas carbonatadas ha cambiado drásticamente. Foto: composición LR/ Dr Pepper, Sprite y Coca Cola

Los nuevos contendientes en el mercado

Dr. Pepper ha superado a Pepsi, posicionándose en segundo lugar con una cuota de mercado del 8,3%. Este ascenso se debe a su enfoque en la experimentación de sabores y a su capacidad para conectar con la Generación Z a través de plataformas como TikTok. Además, Sprite, la bebida de lima-limón, ha sorprendido al escalar al tercer puesto, controlando el 8,03% del mercado, justo por encima del 7,97% de Pepsi.

La estrategia de Sprite y su impacto en el mercado

Sprite ha renovado su imagen con la campaña “Obedece a tu sed”, adaptada para atraer a la Generación Z, utilizando figuras como la estrella de la NBA Anthony Edwards y la velocista Sha’Carri Richardson. Esta estrategia ha dado frutos, generando 100 millones de dólares en ventas solo el año pasado. A pesar de su crecimiento, Sprite ha mantenido bajos costos al reducir la inversión publicitaria, lo que ha permitido que la marca se mantenga competitiva en un mercado en constante cambio.

El futuro de Pepsi en la industria de refrescos

A pesar de su caída en el ranking, Pepsi no se rinde. La marca ha relanzado el Pepsi Challenge, una serie de catas a ciegas en tiendas emergentes, con la esperanza de recuperar a los consumidores que han optado por Coca-Cola Zero. Además, han reportado un crecimiento interanual del 8% en su variante Wild Cherry. Sin embargo, la realidad del mercado es clara: Pepsi ya no ocupa un lugar en el podio de las bebidas más vendidas.