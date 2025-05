Un grupo de inmigrantes detenidos en Texas creyeron que serían deportados a Libia, pero tuvieron que regresar en un bus militar a un centro de detención sin saber que irían a otro país. Según CNN, uno de los indocumentados de origen asiático fue notificado erróneamente que sería trasladado a África, causando pánico entre todos los detenidos.

El abogado Johnny Sinodis, quien representa a uno de los detenidos, compartió con CNN que su cliente, un inmigrante filipino, había sido informado de que sería deportado a Libia. Sin embargo, el vuelo nunca despegó, y el avión militar que se había preparado para el traslado finalmente voló hacia la Bahía de Guantánamo, llevando solo personal militar.

Inmigrantes en Texas creyeron que iban a ser deportados a Libia

Los inmigrantes involucrados en este incidente fueron inicialmente trasladados desde su centro de detención en Texas hacia una base militar, donde se les informó que serían deportados a Libia. Sin embargo, después de esperar varias horas a bordo del autobús, el plan de deportación fue cancelado sin ninguna explicación clara.

CNN confirmó que, según los testimonios de los detenidos, algunos de ellos recibieron información confusa acerca de su destino. Uno de los migrantes, quien habló con su abogado, mencionó que se sentía completamente desorientado ante la posibilidad de ser enviado a un país como Libia, conocido por sus condiciones extremas hacia los migrantes.

Gobierno de Donald Trump propone deportar inmigrantes a Libia

La administración de Donald Trump estaría contemplando un plan para deportar a los inmigrantes a Libia, Ruanda y otros países de África, de acuerdo con un informe del The New York Times. A pesar de que no existen versiones oficiales, la administración oficialista estaría en conversaciones con las autoridades libias para trasladar a más indocumentados fuera de Estados Unidos.

Por su parte, el juez federal Brian Murphy emitió una orden para frenar las deportaciones a países distintos del país natal de los inmigrantes sin una notificación adecuada. En su fallo, Murphy indicó que el gobierno de Estados Unidos no podía trasladar a los migrantes a Libia ni a otro país sin permitirles la oportunidad de impugnar la deportación con tiempo y de acuerdo a los procedimientos legales establecidos.