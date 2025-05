Malas noticias para inmigrantes en EEUU: ICE firma acuerdo con la policía de este estado para identificar extranjeros indocumentados

El Departamento de Policía de Taylor, en Detroit, Michigan ha firmado un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este acuerdo, basado en el programa 287(g) y establecido por el Congreso en 1996, permite a las agencias locales colaborar con la autoridad en la identificación de personas en situación migratoria irregular durante actividades policiales rutinarias.

El jefe de policía de Taylor, John Blair, aseguró que este acuerdo no modificará las políticas ni procedimientos diarios del departamento. Sin embargo, activistas de derechos civiles han expresado su preocupación, argumentando que esta colaboración podría erosionar la confianza entre la policía y las comunidades inmigrantes, afectando la disposición de estas comunidades a interactuar con las autoridades.

La policía de Taylor firmó un acuerdo con ICE para identificar migrantes indocumentados

El programa 287(g) permite a las agencias locales actuar como agentes de ICE en ciertas circunstancias, por ejemplo durante el proceso de detención de un sospechoso. En el caso de Taylor, los oficiales podrán verificar el estatus migratorio de las personas encontradas durante actividades criminales, como arrestos por conducción en estado de ebriedad. "La ley nos exige identificarlos. Es cuestión de sentido común en el proceso de identificarlos. Si determinamos que están en este país sin documentos, contactaremos al ICE. Ese es el alcance de nuestra participación en este programa", indicó el jefe del Departamento de Policía de Taylor.

El jefe Blair enfatizó que este acuerdo no implica cambios en las políticas del departamento ni en las prácticas diarias. "No estamos tocando puertas, no estamos irrumpiendo en escuelas ni en lugares de trabajo; simplemente estamos identificando a las personas durante las interacciones policiales", afirmó.

Por otro lado, la gerente de políticas, participación y comunicaciones del Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan (MIRC), Christine Sauve, teme que pueda desencadenar detenciones solo por el estatus migratorio. "Además de detener a alguien por sospecha de un delito, ahora pueden detener a alguien únicamente por violaciones migratorias. Esto es radicalmente diferente", comentó.

La Oficina del Sheriff del Condado de Jackson: otro condado en Michigan que ha firmado un acuerdo 287(g) con ICE

La Oficina del Sheriff del Condado de Jackson firmó desde marzo un acuerdo 287(g) con el Departamento de Operaciones de Detención y Deportación del ICE. A través del modelo de "Oficial de Servicio de Órdenes", los agentes locales de la ley cuentan con autoridad legal para ejecutar las leyes federales de inmigración, específicamente al llevar a cabo las órdenes administrativas de la entidad migratoria.

Históricamente el programa 287(g) ha sido criticado por fomentar la discriminación racial y deteriorar la relación entre la policía y las comunidades migrantes. "Muchos ciudadanos temerán por sus propias libertades civiles y su seguridad a la hora de interactuar con las fuerzas del orden locales que estén cooperando con las agencias federales de inmigración", señaló Benjamin Casper, abogado de inmigración de la sección de Minnesota de la Unión Americana de Libertades Civiles.