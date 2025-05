¿Por qué Donald Trump está 'vetado' del Met Gala 2025? La razón de su ausencia en el evento más exclusivo de la moda

La Met Gala 2025 es considerada por muchos como la cita más esperada del mundo de la moda, combinando lujo, espectáculo y reivindicación cultural. Este año, el evento se celebra hoy, lunes 5 de mayo, marcando la apertura de la exposición "Superfine: Tailoring Black Style" en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Con un enfoque en la elegancia y resistencia de la moda negra, la gala reunirá a celebridades, diseñadores y líderes de opinión. Sin embargo, un nombre brilla por su ausencia: Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, quien fue un asistente recurrente al evento en décadas pasadas, permanece excluido de esta exclusiva celebración. La decisión proviene directamente de Anna Wintour, la poderosa editora en jefe de Vogue y encargada indiscutida de la lista de invitados. En múltiples ocasiones, Wintour ha dejado clara su postura al respecto, generando una polémica que va más allá del universo de la moda para tocar temas de política, poder y principios editoriales.

PUEDES VER: La historia de expandilleros deportados de EEUU que hallaron una segunda oportunidad en un call center de México

Razones del veto de Donald Trump en la Met Gala

Desde hace algunos años, Donald Trump desapareció de la alfombra roja del Met Gala y no por casualidad. En un episodio de 2017 de "The Late Late Show with James Corden", el presentador le preguntó a Anna Wintour: "¿A quién nunca invitarías a la Met Gala?", a lo que ella respondió: "Donald Trump". Mientras el público apoyaba lo dicho, James respondió: "Esa es una gran respuesta". El mandatario fue habitual del evento durante décadas, incluso propuso matrimonio a Melania Trump en una edición pasada, pero no ha pisado los escalones de la Met Gala desde 2012. La razón de este veto obedece tanto a posturas políticas como a criterios de imagen pública, coherentes con el enfoque inclusivo y diverso que promueve actualmente el evento.

Ivanka Trump, Donald Trump y Melania Trump en la Met Gala 2004. Foto: El País.

La Met Gala se posiciona como una plataforma donde no solo se celebra la moda, sino también un compromiso con ideales que chocan con la agenda política del presidente. Trump no es el único personaje que ha quedado fuera del glamur del evento. Figuras como su propia hija Ivanka Trump, Tim Gunn y la actriz Lili Reinhart también han experimentado el "veto" del evento por motivos distintos. Gunn fue apartado tras hacer comentarios sobre Wintour, mientras que Reinhart por criticar públicamente la dieta de Kim Kardashian en la edición de 2022.

PUEDES VER: Madre pierde a su hija de 6 años en un jardín y luego la encontró muerta dentro de un barril en Mississipi

¿De qué trata la Met Gala 2025?

Este año, la Met Gala rinde homenaje a la estética del dandismo negro y su influencia cultural en la diáspora africana. Inspirado en el trabajo académico de Monica Miller, el tema “Superfine: Tailoring Black Style” busca visibilizar cómo la moda ha servido como herramienta de identidad, resistencia y empoderamiento para las comunidades afrodescendientes.

Inspirado en el libro Slaves to Fashion de Monica L. Miller, el enfoque explora la figura del "dandy negro", un arquetipo que trasciende la elegancia para convertirse en una declaración política y cultural. Desde el siglo XVIII hasta hoy, estos íconos de estilo han usado la sastrería no solo como sinónimo de distinción, sino como una herramienta para desafiar jerarquías raciales y afirmar la humanidad en contextos adversos.

Con figuras como Rihanna, Beyoncé, Kendrick Lamar y Doechii entre los favoritos para desfilar por la escalinata del Met, el evento mantiene un enfoque firme en valores de diversidad, equidad e inclusión. En este contexto, el veto a Donald Trump adquiere un matiz más profundo. La Met Gala se posiciona como una plataforma donde no solo se celebra la moda, sino también un compromiso con ideales que chocan con la agenda política del expresidente.