La tarde del 13 de abril quedó marcada para siempre en el corazón de una familia de Saucier, Mississipi. Gracelynn Vick, una niña de seis años, fue reportada como desaparecida tras salir a jugar al jardín delantero de su casa al mediodía. Lo que comenzó como un domingo tranquilo, se convirtió rápidamente en una angustiosa situación de búsqueda que movilizó a las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Harrison y a vecinos de la comunidad.

En un intento por localizar a la menor, se desplegaron agentes policiales y al menos cinco perros de búsqueda. Seis horas más tarde, Gracelynn fue encontrada muerta dentro de un barril de plástico de 58 galones, ubicado en las cercanías de la propiedad familiar. Las autoridades calificaron el fallecimiento de la niña como un “trágico accidente”.

El accidente que terminó con la muerte de la niña de 6 años

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Harrison, la niña fue vista por última vez alrededor de las 12:00 del mediodía jugando frente a su hogar. Al no responder los llamados de su madre, se inició una búsqueda que involucró tierra, aire y agua. El sheriff Matt Haley confirmó que no hubo ningún indicio de delito en la muerte de Gracelynn. “Fue un trágico accidente. No había absolutamente ninguna señal de crimen”, declaró en rueda de prensa.

Los investigadores revisaron imágenes de cámaras de seguridad y concluyeron que la menor se introdujo en el barril por su cuenta, cerró la tapa desde adentro. Haley dijo que la tapa se atascó y la niña quedó atrapada. El sheriff explicó que la combinación del calor extremo de ese día con la falta de oxígeno provocó el fallecimiento de la menor. La autoridad subrayó que el efecto sería similar al de un niño atrapado en un coche caliente durante el verano. "Habría experimentado una combinación de estrés térmico y un suministro limitado de oxígeno dentro del barril", indicó. La oficina del médico forense también dijo que no había signos de trauma, abuso sexual o negligencia.

Una familia golpeada por múltiples tragedias

Jackie Polk, tía de Gracelynn, brindó una entrevista a People y la describió como una niña llena de vida. “Gracelynn era una niña exuberante. O sea, llena de energía, llena de descaro”, dijo Polk. “Le encantaba estar al aire libre. Podías darle palos, barro, piedras y un árbol para trepar. Y era súper feliz", agregó.

El funeral de la pequeña Gracelynn fue el 21 de abril. Foto: Nola.

La muerte de Gracelynn es la más reciente tragedia que azota a su madre, Vicki Hutcherson. En julio de 2021, perdió a su hijo Larry Hart, de 17 años, por una condición hepática. Luego, en marzo de 2024, su hija Victoria, de 13 años, falleció en un accidente. Apenas seis meses después, su prometido murió tras ser diagnosticado con un tipo de cáncer poco común. "Nuestra familia ha pasado por un infierno mortal. En los últimos cuatro años hemos visto más a nuestra familia y a nuestros parientes que en toda nuestra vida, porque hemos tenido muchos funerales", finalizó Polk.

El funeral de Gracelynn tuvo lugar el 21 de abril, y al día siguiente se llevó a cabo una vigilia con velas en el Parque Saucier. La organización local sin fines de lucro Kind Hearts Organization fue la encargada de organizar el evento y recaudar fondos para cubrir los costos del funeral y el entierro. Los recursos adicionales se utilizarán para instalar un banco conmemorativo y un árbol de flores rosas en la Escuela Primaria Saucier, donde estudiaba Gracelynn.