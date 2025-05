Met Gala 2025: Fecha, hora y todo lo que necesitas saber para ver la icónica alfombra roja desde Estados Unidos

La Met Gala 2025, uno de los eventos más esperados del mundo de la moda, se celebrará el lunes 5 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este año, la gala se centra en la temática "Superfine: Tailoring Black Style". El propósito es recaudar fondos para el Costume Institute, que alberga una vasta colección de prendas desde el siglo XV hasta la actualidad.

La alfombra roja, considerada el momento más destacado del evento, comenzará a las 18:00 horas (hora local de Nueva York) y será transmitida en vivo a través de las plataformas digitales de Vogue, incluido su canal de YouTube, permitiendo a los espectadores disfrutar de esta exhibición de moda en tiempo real.

¿Cuál será la temática y dress code de la Met Gala 2025?

Cada año, la Met Gala deslumbra con temáticas innovadoras y el 2025 no será la excepción. Esta nueva edición gira en torno a "Superfine: Tailoring Black Style", una propuesta directamente vinculada a la exposición de primavera del Costume Institute. Esta muestra explora la historia y evolución del dandismo negro desde el siglo XVIII hasta nuestros días y se basa en el libro de Monica L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity. A través de esta mirada, se destaca cómo la sastrería ha servido como herramienta de expresión, poder e identidad.

El código de vestimenta, titulado "Tailored for You", invita a los asistentes a reinterpretar la temática con atuendos hechos a medida que reflejen tanto su estilo personal como la influencia del dandismo. Se espera que las celebridades luzcan prendas con cortes meticulosos, telas sofisticadas y accesorios que encarnen tanto la elegancia como la fuerza cultural que inspira esta edición.

Invitados a la Met Gala 2025 en Nueva York

La Met Gala 2025 contará con una organización de lujo encabezada, como cada año, por Anna Wintour, quien en esta edición estará acompañada por un elenco de coanfitriones exclusivamente masculino. La anfitriona icónica de Vogue ha reunido a figuras destacadas de distintas disciplinas, todas con estilos únicos y personales: el actor y director Colman Domingo, el campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el rapero y diseñador A$AP Rocky, y Pharrell Williams, director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton. A este grupo se suma LeBron James como presidente honorario del evento, en un guiño al creciente vínculo entre moda, deporte e influencia cultural global.

Aunque la lista oficial de los 600 invitados se mantiene bajo estricto secreto hasta el mismo día del evento, la cuenta de fans da como posibles celebridades asistentes a:

Rihanna

Zendaya

Kim Kardashian

Dua Lipa

Lady Gaga

Jennifer Lopez

Las Kardashian

Bad Bunny

Hailey Bieber

Pedro Pascal

Lana del Rey

Ariana Grande

Selena Gomez

La combinación de artistas, diseñadores, íconos del pop y leyendas del deporte promete una noche cargada de estilo, creatividad y momentos virales que marcarán tendencia durante todo el año.