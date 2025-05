Estados Unidos cambiará las reglas para los pasaportes: no renovará el documento a personas de esta edad

Ciertos ciudadanos de Estados Unidos ya no podrán renovar su pasaporte de manera tradicional. Además de los documentos vencidos, quienes tengan pasaportes dañados, robados o con cambios de nombre enfrentarán nuevas normativas estrictas.

El gobierno de Estados Unidos ha confirmado cambios significativos en la renovación de pasaportes, los cuales afectarán a ciertos ciudadanos. A partir de ahora, quienes hayan superado una edad específica ya no podrán renovar su pasaporte mediante el proceso tradicional. Este ajuste, que afecta principalmente a aquellos cuyo pasaporte fue emitido hace más de 15 años, busca agilizar los trámites y mejorar la seguridad en los procesos. Los viajeros internacionales deben estar atentos a estos cambios para evitar inconvenientes en sus planes futuros.

Este tipo de medidas no solo afectan a quienes tienen documentos vencidos, sino también a aquellos cuyos pasaportes han sido dañados, extraviados o robados. El gobierno estadounidense ha sido claro en cuanto a que no se realizarán excepciones, lo que ha generado preocupación entre muchos ciudadanos que aún no han actualizado su documentación. Además, se establecen criterios estrictos para determinar cuándo un pasaporte puede ser renovado sin necesidad de iniciar un proceso completo desde cero. A continuación, se detallan las nuevas normativas y los requisitos para quienes necesiten renovar su pasaporte estadounidense.

¿Quiénes no pueden renovar su pasaporte de Estados Unidos?

El principal cambio que afecta a los ciudadanos estadounidenses es que aquellos cuyo pasaporte fue emitido hace más de 15 años deberán iniciar un trámite completo, similar al de una primera solicitud. Esta medida ha sido implementada para garantizar que todos los documentos sean actualizados adecuadamente, evitando así problemas de seguridad. Sin embargo, esta disposición no es la única que modifica los procedimientos.

Existen varias situaciones que impiden la renovación directa del pasaporte. Entre ellas, se incluyen documentos deteriorados, pasaportes robados o extraviados, y casos en los que el nombre del titular ha cambiado, pero no se ha actualizado la información oficial con los documentos correspondientes. En estos casos, el solicitante deberá presentar evidencia legal del cambio de nombre, como un acta de matrimonio, para proceder con la renovación.

Requisitos para renovar el pasaporte

Para aquellos que se encuentren en una situación regular, el proceso de renovación puede realizarse por correo, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Entre los documentos necesarios para la renovación se incluye el formulario DS-82. Si se cumplen todos los requisitos y no hay situaciones excepcionales, el proceso de renovación por correo es relativamente sencillo. Sin embargo, es recomendable iniciar la solicitud con tiempo, ya que los trámites pueden tomar hasta tres meses, lo que podría afectar a quienes planean viajes internacionales.

Los requisitos para renovar el pasaporte por correo son:

Completar el formulario DS-82

Presentar una fotografía reciente con las especificaciones requeridas

Pagar la tarifa correspondiente

Adjuntar la documentación que respalde un cambio de nombre

¿Cuánto cuesta un nuevo pasaporte?

Al solicitar un pasaporte por primera vez como adulto (a partir de los 16 años), es necesario abonar dos tarifas: una correspondiente a la solicitud y otra a la aceptación. La tarifa de solicitud se paga directamente al Departamento de Estado de Estados Unidos, mientras que la tarifa de aceptación se abona en la oficina donde se presenta la solicitud. Los costos actuales son los siguientes: