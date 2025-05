Iniciativa en Chicago apoya a migrantes con guía bilingüe que responde consultas clave para recién llegados a EEUU

En medio del flujo creciente de personas migrantes que llegan a Chicago, una iniciativa ciudadana busca ofrecer respuestas claras y útiles. La Voz Immigration Resource Guide es el nombre de la guía bilingüe diseñada para quienes se enfrentan inquietudes al pisar suelo estadounidense, desde cómo acceder a servicios de salud hasta qué significa realmente vivir en una “ciudad santuario”.

El proyecto no surgió de una redacción ni de un despacho gubernamental, sino de las voces de las propias comunidades migrantes. A través del programa We Hear You, periodistas, defensores de derechos humanos y más de 30 organizaciones locales escucharon las necesidades de los inmigrantes en albergues, iglesias y centros comunitarios. A partir de esas sesiones nacieron los contenidos de la guía.

Illinois alberga a más de 1,7 millones de inmigrantes, de los cuales al menos 82,800 viven bajo amenaza de deportación, según el Instituto Vera. En este contexto, La Voz Immigration Resource Guide se convierte en una herramienta indispensable, que responde preguntas clave sobre vivienda, salud, trabajo sin documentos, educación y derechos frente a ICE, con el objetivo de ayudar a los migrantes con las interrogantes que saltan al iniciar una nueva vida en un país diferente.

Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la comunidad puede ayudar con la difusión de información relevante. “Queremos que esta guía sea realmente útil”, dicen los responsables del proyecto, impulsado por la Alliance for Trust in Media.

Además, se ha lanzado un canal de WhatsApp que permite a los usuarios recibir actualizaciones sobre empleo, salud, educación y leyes migratorias. La herramienta busca ser cercana, confiable y adaptada al día a día de quienes enfrentan la incertidumbre de empezar de cero en un nuevo país.