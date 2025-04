ICE arresta a inmigrante hondureña delante de sus hijos: ''Ella es una criminal'''

En Domingo de Ramos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a Jéssica Flores, una inmigrante hondureña, frente a sus hijos. El incidente ocurrió cerca a la vivienda de Flores en Atlanta, donde fue arrestada y esposada en presencia de los jóvenes. Según ellos, durante el arresto, un agente de ICE la calificó como "una criminal".

Este suceso ha generado indignación entre defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes cuestionan la manera en que se llevan a cabo las detenciones y el impacto emocional que representa. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han expresado su preocupación por la separación de familias y el trato a las personas durante estos procedimientos.

Inmigrante hondureña es arrestada por ICE delante de sus hijos

Jéssica Flores (44), madre de 3 hijos, fue arrestada por agentes de ICE en un operativo realizado cerca de su residencia en Atlanta, Georgia. El arresto se produjo sin previo aviso, aunque Flores tenía una antigua orden de deportación del año 2004. No obstante, ella se encontraba realizando trámites para regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos.

El procedimiento fue presenciado por los hijos de Flores, quienes quedaron traumatizados por la experiencia. El incidente ocurrió en Domingo de Ramos, alrededor de las 9.30 a.m. Según el hijo de la inmigrante, Agustín Chavarría, un auto estaba estacionado cerca de la casa.

Jéssica habría salido a buscar a otro de sus hijos, Guillermo. Él cuenta que le pidió a su mamá que se subiera a su carro, pero un policía fue a su encuentro, poniéndose delante de él. ''Vino de atrás y se parqueó'', dijo. El policía le pidió su licencia de conducir, pero no la traía consigo. En entrevista telefónica con Univision, Jéssica Flores contó cómo los agentes de ICE pararon a su hijo, pero el objetivo era ella: “Yo salí porque me sentía angustiada, no sé por qué. Y cuando salí, ellos me buscaban a mí”, dijo Flores.

Al ver que los agentes se dirigían solo a ella, se dio cuenta de lo que pasaba. “Ellos no son policías, ellos son migración y han venido por mí”, recordó haber pensado. Jéssica se puso nerviosa en ese momento y no contestó a las preguntas de ICE. “En la puerta la agarraron, le pusieron esposas y la llevaron al carro de atrás”, recuerda Guillermo.

ICE habría llamado 'criminal' a inmigrante hondureña

Los hijos de Flores reportaron que, durante el arresto, uno de los agentes calificó a Flores como "una criminal", y que ella se encontraba en el país ilegalmente. “(El presidente Donald) Trump dijo que iba a buscar a las malas personas”, manifiestó Guillermo Chavarría, esposo de la hondureña de 44 años. “Tengo toda mi vida compartiendo con ella”.

Los hijos de Jéssica informaron que su madre estaba tramitando un cambio en su estatus migratorio, mediante la obtención de una visa TD-Visa, que elimina la etiqueta de deportación. La familia sospecha que la solicitud de este trámite pudo haber alertado a ICE, ya que que aquellas personas con una orden de deportación previa están siendo vigiladas por el Gobierno de Estados Unidos.

Ahora, el futuro de Jéssica es incierto, y se encuentra detenida en el Centro de Detención de Inmigrantes de Stewart, donde inicialmente la colocaron en una celda con otras 60 mujeres. “Tratan como criminal a uno. Nos encadenan de pies a manos…", contó la madre hispana. Es posible que sea finalmente deportada de Estados Unidos.