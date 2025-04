El pintoresco pueblo costero en Connecticut que combina mar, historia y tiendas exclusivas: un destino imperdible si visitas en EEUU

En el extremo sureste de Connecticut, Stonington se presenta como un pintoresco pueblo costero que combina historia, naturaleza y cultura. Ubicado justo antes de la frontera con Rhode Island y con acceso directo al océano Atlántico, este destino se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados del noreste de Estados Unidos.

Con una población que apenas supera los 1.000 habitantes, Stonington ofrece una experiencia turística única que supera las expectativas. Su atmósfera apacible y vibrante atrae a quienes buscan desconectar del bullicio sin renunciar a la riqueza cultural y gastronómica que caracteriza a la región. Rodeado de agua y paisajes idílicos, este pueblo costero destaca por su arquitectura histórica y sus boutiques independientes, convirtiéndose en un lugar ideal para disfrutar de un día de exploración.

Stonington: un pintoresco pueblo que combina mar, historia y tiendas exclusivas

Stonington se encuentra flanqueado por el puerto que lleva su nombre, desde donde se accede a playas como Dubois Beach, perfecta para relajarse en la arena, y Stonington Point, un promontorio rocoso que alberga el icónico Museo del Faro. Esta construcción de 1840, hecha en piedra, permite a los visitantes subir hasta su cima y disfrutar de una vista panorámica del océano.

Para quienes prefieren explorar desde el agua, la organización New England Science and Sailing ofrece alquiler de veleros a pasos de la playa, aunque es necesario tomar un breve curso de navegación. Otra opción cercana es el Mystic Seaport Museum, donde se puede abordar un crucero diario o rentar un bote a remo.

¿Qué puedes hacer en Stonington?

El centro de Stonington se articula en torno a Water Street, una calle bordeada por edificios antiguos que albergan tiendas de diseño, galerías y cafés. Uno de los lugares más emblemáticos es la casa del capitán Nathaniel B. Palmer, una mansión victoriana de 1852 declarada Monumento Histórico Nacional. Con 14 habitaciones abiertas al público, la visita ofrece una inmersión en la vida marítima del siglo XIX.

Para los amantes de las compras, el Velvet Mill es una parada obligatoria. Este antiguo molino ha sido reconvertido en un centro artístico y comercial que reúne talleres, boutiques y espacios gastronómicos, incluyendo la famosa tienda Mountain Hollow, conocida por sus regalos inspirados en el campo de Nueva Inglaterra.

El alojamiento en Stonington no se queda atrás. El Inn at Stonington, ubicado en el corazón del pueblo, ofrece 18 habitaciones decoradas con un estilo clásico. A pocas cuadras, el Leeward Inn SB Bed and Breakfast se esconde entre marismas salinas, prometiendo una experiencia más íntima, ideal para parejas. Ambas opciones son altamente valoradas por su servicio y atención a los detalles.

En cuanto a la gastronomía, el restaurante Noah’s es el favorito local, ofreciendo platos que combinan tradición y creatividad, desde hamburguesas hasta mejillones al vapor. Para una opción más informal, el Dog Watch Café cuenta con parrillas, terraza al aire libre y más de 1.500 reseñas positivas en Google, siendo el lugar ideal para disfrutar de una tarde soleada con vista al mar.