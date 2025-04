Este viernes, un avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Caracas, trayendo consigo a 199 venezolanos deportados desde Estados Unidos. Entre ellos, se encontraban cuatro niños, cuyo regreso generó controversia a raíz de las acusaciones de separación familiar. El vuelo, que partió de la ciudad de El Paso, Texas, forma parte del plan "Vuelta a la Patria", un programa del gobierno venezolano que busca repatriar a aquellos ciudadanos que desean retornar a su país después de haber emigrado, principalmente debido a la crisis política y económica que ha golpeado a Venezuela en los últimos años.

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, fue quien confirmó la llegada de estos migrantes, detallando que, además de los 199 venezolanos, viajaba una persona no identificada, de nacionalidad no venezolana, que también fue enviada de regreso. Sin embargo, las declaraciones de Cabello no se limitan a la información sobre los deportados, sino que incluyen duras críticas hacia las políticas migratorias de Estados Unidos. Según el funcionario, las autoridades estadounidenses estarían separando a niños venezolanos de sus padres en el proceso de repatriación, lo que ha generado una serie de denuncias sobre supuestos abusos hacia los migrantes.

Venezolanos repatriados desde Estados Unidos

La repatriación de los 199 venezolanos es parte de una serie de vuelos organizados por el gobierno venezolano bajo el programa "Vuelta a la Patria", que tiene como objetivo facilitar el retorno de sus ciudadanos que han migrado debido a la crisis interna del país. Este vuelo específico llegó desde El Paso, Texas, y contenía una notable cifra de hombres, 173, frente a un número más reducido de mujeres, 22. En el caso de los menores de edad, los cuatro niños deportados junto a sus padres evidencian el impacto de la migración familiar, que a menudo resulta en la separación de los más vulnerables durante el proceso migratorio.

El ministro Cabello destacó que, además de los vuelos directos desde Estados Unidos, el gobierno de Venezuela también ha facilitado el retorno de migrantes desde otros países, particularmente desde México. A través de la colaboración de gobiernos como el mexicano, varios venezolanos que se encontraban en tránsito en territorio azteca también han podido regresar a su país en vuelos organizados por la aerolínea estatal Conviasa. Estos esfuerzos se han intensificado en los últimos meses como parte de la estrategia para repatriar a los venezolanos que deseen retornar a su patria.

Las políticas migratorias de EE.UU. y su impacto en los venezolanos deportados

Las políticas migratorias de Estados Unidos hacia los venezolanos han sido objeto de controversia desde hace varios años. Si bien las deportaciones masivas son un fenómeno global, las acusaciones que surgen de este tipo de regresos han llamado la atención, particularmente cuando involucran la separación de familias. Según el gobierno venezolano, muchos migrantes han sido obligados a abandonar a sus hijos antes de ser enviados de vuelta, una situación que, según Diosdado Cabello, podría estar relacionada con la trata de personas.

El programa "Vuelta a la Patria" se ha convertido en un canal a través del cual cientos de miles de venezolanos han regresado desde varios países, incluidos Estados Unidos y México. Sin embargo, la forma en que el gobierno estadounidense maneja la repatriación de migrantes sigue siendo un tema polémico. Los migrantes venezolanos han señalado en múltiples ocasiones las dificultades que enfrentan, como las condiciones de detención y el trato recibido al ser enviados de regreso a su país, un tema que se ha visibilizado aún más en las redes sociales.

Además, las políticas de deportación masiva impulsadas por el gobierno de Donald Trump, que fueron seguidas por administraciones posteriores, han generado un sentimiento de desprotección entre los migrantes. Muchos de ellos no solo enfrentan la deportación, sino también la incertidumbre sobre su futuro y el de sus familias, en un contexto de creciente dificultad económica y política tanto en Venezuela como en su país de acogida.