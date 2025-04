Las visas son documentos esenciales para los ciudadanos extranjeros que desean ingresar a Estados Unidos por diversos motivos, ya sea por turismo, negocios o estudios. Sin embargo, tener una visa no garantiza la entrada al país, ya que la decisión final recae en los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El proceso de obtención de una visa estadounidense incluye varios pasos y requisitos que varían según el tipo de documento y el país de origen del solicitante. Recientemente, la embajada estadounidense ha facilitado el acceso a este proceso, especialmente para los menores de edad, quienes pueden beneficiarse de una tarifa reducida.

Requisitos para tramitar la visa de Estados Unidos a US$15

La tarifa de US$15 dólares está disponible exclusivamente para mexicanos menores de 15 años. Para calificar, al menos uno de los padres debe tener o estar solicitando una visa de turista, o uno de los padres o el tutor legal debe ser mexicano y poseer una visa de visitante válida por 10 años. Este beneficio permite que los menores que soliciten la visa de visitante (BCC, BCV o B1/B2) paguen una tarifa reducida, con una validez de 10 años o hasta que cumplan 15 años, lo que ocurra primero.

¿Cuál es el costo normal de una visa de visitante para Estados Unidos?

En contraste, si se opta por la tarifa completa de 185 dólares, la visa tendrá una validez de 10 años a partir de la fecha de emisión. Es importante destacar que, si se elige la tarifa reducida, no se podrá cambiar la decisión y la diferencia entre ambas tarifas no será reembolsada. Las autoridades consulares han enfatizado que las tarifas de solicitud de visa no son reembolsables, lo que implica que los solicitantes deben estar seguros de su elección antes de proceder.

Además de la tarifa de solicitud de visa no inmigrante (MRV), existen casos en los que se aplican costos adicionales por emisión, conocidos como tarifas de reciprocidad. Estas tarifas dependen del país de ciudadanía del solicitante y del tipo de visa solicitada. La embajada ha proporcionado una lista de tarifas para diferentes tipos de visas, que incluyen categorías como visitante, estudiante, trabajador temporal y más.

Este anuncio representa una oportunidad significativa para los mexicanos que buscan visitar Estados Unidos, especialmente para las familias con hijos menores. Con una tarifa accesible y requisitos específicos, la embajada de Estados Unidos en México está facilitando el proceso de obtención de visas, lo que podría abrir nuevas puertas para muchos viajeros.