Exingeniero de Apple arremete contra Donald Trump: explica por qué los iPhone no pueden fabricarse en EE.UU.

No habría suficientes profesionales especializados en Estados Unidos. Foto: Marca

No habría suficientes profesionales especializados en Estados Unidos. Foto: Marca

Apple, una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, observa con gran preocupación la propuesta del presidente Donald Trump de trasladar la producción de sus dispositivos (como el iPhone, iPad, entre otros) a Estados Unidos, en lugar de seguir fabricándolos en China, país con el que mantiene una intensa rivalidad comercial.

En teoría, la idea de llevar la fabricación de los iPhone y otros productos de la manzana mordida a Estados Unidos parece viable; sin embargo, lo que el mandatario norteamericano no ha tenido en cuenta es que Apple no eligió China por su mano de obra barata, sino por otra importante razón que un exempleado de la compañía acaba de revelar.

¿Qué dijo el exempleado de Apple?

Matthew Moore, exingeniero de fabricación de Apple, fue entrevistado por Bloomberg y reveló por qué es inviable que los iPhone, iPad, entre otros productos de la compañía fundada por Steve Jobs sean producidos íntegramente en Estados Unidos. Para el experto, no hay suficiente mano de obra especializada, en comparación con China.

De acuerdo con Moore, China cuenta con millones de personas que actualmente trabajan en la cadena de suministro, y si se quisiera replicar algo similar en Estados Unidos, una ciudad entera tendría que enfocarse en la tarea. “Boston tiene más de 500.000 habitantes. Toda la ciudad tendría que paralizarlo todo y empezar a fabricar iPhone”, sostuvo.

Por otra parte, Dan Ives, analista de la firma financiera Wedbush Securities, advirtió que trasladar la fabricación de los iPhone de China a Estados Unidos sería un error enorme y extremadamente costoso. “Se necesitarían tres años y 30.000 millones de dólares para trasladar solamente el 10% de su cadena de suministro”, recalcó el especialista.

¿Qué pensaban Steve Jobs y Tim Cook sobre esta idea?

Tim Cook, el actual CEO de Apple, no se ha manifestado recientemente sobre el tema; sin embargo, en 2017, durante un foro organizado por Fortune Magazine, le preguntaron por qué los iPhone no se fabricaban en Estados Unidos. Para el mandamás de Apple, la razón no era que la mano de obra en China fuera más barata, sino que allí contaban con una mayor cantidad de profesionales especializados.

"La realidad es que China dejó de ser un país con mano de obra barata hace muchos años, esa no es la razón por la que vamos a China para producir. Las razones son las habilidades y la cantidad de personas especializadas en una misma ubicación, y el tipo de habilidades", indicó Tim Cook en su momento.

"Los productos que hacemos requieren de procesos muy avanzados y precisos, que debes tener las herramientas y la capacitación al trabajar con los materiales para lograr los resultados óptimos. En China hay mucha mano de obra especializada. En Estados Unidos si reúnes a todos los ingenieros de herramientas (o ingenieros de precisión) no creo que pudieras llenar una habitación. En China podrías llenar varias canchas de fútbol", agregó.

Este pensamiento también era compartido por Steve Jobs. En su biografía oficial, se revela que el legendario fundador de Apple se reunió con el entonces presidente Barack Obama. Durante esa reunión, le explicó que, dentro del país, no había suficiente gente capacitada para fabricar sus productos. "Simplemente no puedes encontrar tantas personas para contratar en los Estados Unidos", indicó.