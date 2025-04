Suspenden búsqueda de 5 inmigrantes desaparecidos tras naufragio de bote en la costa de Florida que dejó 1 muerto

La tragedia pone de relieve los peligros de estas rutas ilegales, que no solo arriesgan la vida de los migrantes, sino que también fomentan actividades criminales. Foto: composición LR/Martin County Sheriff's Office Facebook/Research Gate.

El sábado, un bote que transportaba se hundió frente a la costa de Florida, lo que dejó cinco personas desaparecidas y una fallecida. Las autoridades federales suspendieron la búsqueda tras cubrir más de 1.200 millas cuadradas del océano. Cuatro sobrevivientes fueron rescatados, pero las esperanzas de encontrar con vida a los desaparecidos se desvanecen debido a las fuertes corrientes y el paso del tiempo.

La embarcación había salido de Bimini, Bahamas, con nueve personas a bordo, y se hundió en la madrugada del sábado. El suceso se enmarca en lo que las autoridades consideran un intento fallido de contrabando, una actividad peligrosa y comúnmente explotada por traficantes que ponen en riesgo la vida de los migrantes. La Guardia Costera de Estados Unidos instó a no intentar estos viajes ilegales y peligrosos.

¿Cuántas personas iban en el bote que naufragó en Florida?

El bote que naufragó frente a la costa de Florida transportaba a un total de nueve personas, según informaron las autoridades. La embarcación, que partió de Bimini en las Bahamas, se volcó en la madrugada del sábado mientras se encontraba a unas 29 millas náuticas de la costa de Florida.

Los sobrevivientes, entre ellos una mujer y tres hombres, incluyendo a un joven de 17 años, pudieron aferrarse al casco del bote antes de ser rescatados. El sheriff del condado, John Budensiek, dijo en una conferencia de prensa que las cuatro personas rescatadas eran de ascendencia dominicana y haitiana.

El naufragio dejó un saldo trágico: una víctima fatal y cinco personas desaparecidas, cuyo paradero sigue siendo incierto. Las condiciones del mar y la larga duración de la búsqueda han reducido considerablemente las posibilidades de encontrarlas con vida, ya que se cree que las corrientes oceánicas las han arrastrado hacia el norte, en la corriente del Golfo.

Autoridades sospechan que se trataría de una misión fallida de contrabando de inmigrantes

Las autoridades estadounidenses sospechan que el naufragio fue el resultado de un intento fallido de contrabando de inmigrantes. El suboficial principal y coordinador de la misión de búsqueda y rescate del Sector Miami de la Guardia Costera, Edgardo Insignares, declaró: “Los contrabandistas explotan rutinariamente a extranjeros vulnerables para obtener ganancias mientras ponen sus vidas en riesgo a bordo de embarcaciones sobrecargadas y no aptas para navegar. Estos viajes peligrosos e ilegales no deben intentarse. La migración segura, legal y ordenada salva vidas. No se aventuren al mar”.

El contrabando de migrantes ha aumentado en los últimos años en la región, a pesar de las advertencias y los esfuerzos por parte de las autoridades para disuadir estos viajes peligrosos. Las agencias federales, incluyendo la Guardia Costera, continúan trabajando en la lucha contra el tráfico ilegal de personas, mientras instan a los migrantes a buscar rutas legales y seguras para llegar a su destino.