¡Atención, inmigrante en EEUU! Esto es lo que debes hacer si ICE intenta ingresar a tu hogar

Ante la llegada de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los inmigrantes deben estar informados sobre sus derechos. La presencia de estos funcionarios no implica que deban abrir la puerta.

Con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, es crucial que los inmigrantes conozcan las acciones que pueden tomar para protegerse.

¿ICE puede ingresar a la casa de inmigrantes en Estados Unidos?

La organización Immigrant Defense Project advierte sobre las tácticas que utilizan los agentes para presionar a los inmigrantes a permitir su ingreso. Cuando los agentes de ICE se presentan en una vivienda, es fundamental que los residentes mantengan la calma y no se sientan obligados a abrir la puerta. La organización pro derechos de los inmigrantes en Estados Unidos señala que, aunque los funcionarios pueden intentar intimidar, no tienen derecho a ingresar sin una orden firmada por un juez.

Los inmigrantes deben recordar que, si los agentes no presentan una orden judicial, tienen el derecho de no contestar preguntas y de no permitir el ingreso. La clave está en mantener la puerta cerrada y solicitar que se identifiquen adecuadamente. Los inmigrantes tienen el derecho de exigir una orden judicial antes de permitir el acceso a su hogar.

¿Cómo debe actuar un inmigrante si ICE llega a su hogar en Estados Unidos?

Si los agentes de ICE tocan a la puerta, la primera acción es preguntar si tienen una orden judicial. Esta debe estar firmada por un juez y contener el nombre y la dirección de la persona que buscan. Si no presentan este documento, los residentes no están obligados a abrir la puerta.

Además, es recomendable que los inmigrantes no se sientan presionados por la agresividad de algunos oficiales. Mantener la puerta cerrada es esencial, ya que una vez abierta, los agentes pueden aprovechar cualquier distracción para ingresar sin permiso.