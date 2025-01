Por miedo a ser detenidos por ICE: pareja de inmigrantes adelanta su matrimonio en Estados Unidos

Las constantes modificaciones en las políticas migratorias de Estados Unidos han generado una creciente incertidumbre entre los inmigrantes. Ante el riesgo de deportación, muchas parejas han decidido adelantar su boda con la esperanza de acceder a beneficios legales que les permitan regularizar su estatus. La historia de una pareja de origen latino que tomó esta decisión refleja una realidad que afecta a miles de personas que buscan estabilidad en el país.

El miedo a ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue el motivo que llevó a esta pareja a formalizar su unión antes de lo planeado. Con la posibilidad de ser separados si alguno de ellos era deportado, optaron por casarse de inmediato y dar inicio al proceso de solicitud de residencia. “Decidimos casarnos hoy por miedo, especialmente por mi esposo, porque él tiene miedo que ICE toque la puerta de su casa y se lo lleve”, comentaron Alejandro y Aracely.

¿Adelantar la boda es la solución para regularizar estatus migratorio en Estados Unidos?

La pareja de inmigrantes asegura que tienen 10 años en EE. UU. con un hijo de por medio. Por ello, no quieren perder las garantías migrantes que aún tienen. “Estoy preocupado porque yo tengo un hijo y en sí siento que no debo nada, pero tampoco quiero arriesgarme a perderlo todo”, señaló Alejandro. Pero expertos aseguran que la boda no es garantía de obtener una residencia permanente.

Casarse es una de las opciones más comunes que los inmigrantes consideran para obtener la residencia permanente. No obstante, este proceso involucra una serie de requisitos y no ofrece una solución inmediata. Para que un matrimonio sea reconocido por las autoridades migratorias, debe ser legítimo y no un acuerdo basado únicamente en la obtención de beneficios legales. El gobierno de Estados Unidos, a través de USCIS, realiza una rigurosa evaluación para detectar uniones fraudulentas.

Requisitos para solicitar la residencia permanente en Estados Unidos

Para los inmigrantes que buscan la residencia a través del matrimonio, existen requisitos estrictos que deben cumplir antes de presentar su solicitud. Entre los principales, se encuentran:

Prueba del matrimonio genuino: Documentos como cuentas bancarias conjuntas, facturas compartidas, fotografías y testimonios de familiares pueden ayudar a demostrar que la relación es real.

Documentos como cuentas bancarias conjuntas, facturas compartidas, fotografías y testimonios de familiares pueden ayudar a demostrar que la relación es real. Estatus migratorio del solicitante: Si la persona ingresó al país con una visa válida y se encuentra en periodo de estancia legal, el proceso suele ser más sencillo. En cambio, si entró de forma irregular, puede requerir un perdón migratorio.

Si la persona ingresó al país con una visa válida y se encuentra en periodo de estancia legal, el proceso suele ser más sencillo. En cambio, si entró de forma irregular, puede requerir un perdón migratorio. Formulario I-130 y I-485: La pareja debe completar y presentar estos formularios ante USCIS para iniciar la petición de residencia.

La pareja debe completar y presentar estos formularios ante USCIS para iniciar la petición de residencia. Entrevista con un oficial de inmigración: Este paso es fundamental, ya que determina si la relación es auténtica y cumple con los criterios migratorios.

Este paso es fundamental, ya que determina si la relación es auténtica y cumple con los criterios migratorios. Examen médico y vacunas: Los solicitantes deben someterse a una evaluación médica y demostrar que cumplen con los requisitos de salud pública establecidos por el gobierno.

¿Cómo tramitar la residencia permanente en Estados Unidos?

El proceso para obtener la residencia permanente por matrimonio consta de varias etapas que pueden tomar meses o incluso años. El primer paso es presentar el formulario I-130, con el cual el ciudadano estadounidense solicita la residencia para su cónyuge. Una vez aprobado, si el solicitante está dentro de Estados Unidos y es elegible, puede solicitar el ajuste de estatus con el formulario I-485.

En algunos casos, si el solicitante reside fuera del país, debe completar el proceso a través de un consulado. Esto implica una espera adicional para la entrevista y la emisión de la visa de inmigrante.

Mientras se procesa la solicitud, los inmigrantes pueden solicitar un permiso de trabajo (Formulario I-765) para laborar legalmente en Estados Unidos. También es posible obtener un permiso de viaje (Formulario I-131) que permite salir del país sin perder la solicitud de residencia.

Si la pareja tiene menos de dos años de matrimonio al momento de aprobarse la residencia, el beneficiario recibirá una "residencia condicional", la cual debe renovarse después de dos años con evidencia adicional de la continuidad de la relación.