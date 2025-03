Mucha atención inmigrantes en Florida: ¿Los agentes del ICE pueden ingresar a tu casa sin una orden judicial?

La situación migratoria en Florida continúa siendo un tema de alto debate, especialmente con las recientes acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En un clima donde las leyes migratorias en el estado se han vuelto más estrictas, muchos inmigrantes se preguntan si los agentes pueden ingresar a sus hogares sin una orden judicial.

Es vital que los inmigrantes en Florida comprendan cómo pueden protegerse de posibles abusos y qué hacer si se encuentran en una situación similar. Conocer las normativas actuales y las formas en que los agentes del ICE operan puede marcar la diferencia entre una intervención legal y una violación de derechos.

VIDEO MÁS VISTO Florida en Llamas: Incendio Forestal Crece

Inmigrantes en Florida: ¿Los agentes del ICE pueden entrar a tu domicilio sin orden judicial?

No. Si alguna vez los agentes del ICE aparecen en la puerta de tu casa con intenciones de entrar, la única forma de que puedan hacerlo es mediante una orden judicial. En caso contrario, si no poseen el documento judicial, no pueden tener acceso a menos que le otorgues permiso de ingresar.

Otro detalle muy importante a tomar en cuenta es lo que hay escrito en la orden judicial. Los inmigrantes deben observar que sea un documento oficial, que el hombre y domicilio estén correctos, y que haya una firma de un juez. Previo a este procedimiento, se debe pedir la identificación a las autoridades para saber si son del ICE o del DHS.

Por último, si los agentes no poseen aquel documento, tienes derecho a no contestar ninguna pregunta y hacerles saber que no le otorgas permiso de entrar a tu domicilio.

¿Qué comportamientos tienen los agentes del ICE en estas intervenciones?

Immigrant Defense Project compartió un documento donde informó que los agentes del ICE suelen tocar la puerta con mucha fuerza. También, ellos suelen realizar mucho ruido o aparecen con distintos oficiales fuera de las casas para ocasionar presión en los inmigrantes.

Por otro lado, algunos agentes federales responden de forma agresiva cuando se les pregunta si poseen una orden judicial para ingresar. Una recomendación es mantener la puerta cerrada en todo momento porque cualquier mínima distracción podría ser aprovechada por los agentes para ingresar.