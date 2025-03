Malas noticias para inmigrantes en USA: ciudad de Florida permitirá a su policía local actuar como agentes del ICE

Ron DeSantis presionó para que la nueva medida se lleve a cabo en esta ciudad de Florida. Foto: Composición LR/CNN/The New York Times

Bajo la presión del gobernador Ron DeSantis, la ciudad aprobó permitir que la policía local asuma funciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que marca un importante punto de inflexión en la relación entre las autoridades locales de Fort Myers y las políticas federales sobre inmigración.

Esta medida responde a un impulso más amplio por parte del gobierno estatal para reforzar las leyes migratorias y presionar a los gobiernos locales a colaborar más estrechamente con las autoridades federales. La postura de Fort Myers podría sentar un precedente para otras ciudades de Florida y del país.

¿Cuál es la ciudad de Florida que permitirá a su policía actuar como agentes del ICE?

En un reciente giro en la política migratoria de Florida, la ciudad de Fort Myers decidió permitir que su policía local actúe como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida produce bajo la presión directa del gobernador Ron DeSantis, contó Miami Herald.

La medida no obliga a los policías de Fort Myers a unirse con el ICE, pero Ron DeSantis y el fiscal general del estado dijeron que los departamentos policiales municipales y de ciudades tienen que programar una reunión porque si no lo hace estarían yendo en contra de la ley en Florida, la cual no permite ciudades santuarios.

¿Qué postura tomó la comunidad de Fort Myers ante la nueva medida en Florida?

En Fort Myers, una localidad que cuenta con áreas de votantes demócratas en medio de un entorno predominantemente republicano, un grupo numeroso de residentes se reunió para expresar su rechazo a la posibilidad de que el departamento de policía establezca una colaboración formal con el ICE, según Miami Herald.

Acorde al medio, el trabajo de la policía con el ICE podría perjudicar a la confianza de las personas. Kathy James, una residente de la zona, evidenció su preocupación de que DeSantis suspenda a un funcionario electo por el cual votó. Asimismo, comentó que le preocupaba el doble uniforme en las policías de la ciudad.