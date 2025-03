¡Atención! Donald Trump endurece medidas contra niños inmigrantes en EE.UU.: políticas migratorias aumentan el riesgo de deportación masiva

Los menores inmigrantes enfrentan un futuro incierto en Estados Unidos. Las nuevas políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump han generado un panorama más hostil para quienes intentan encontrar un refugio en el país. La aplicación de leyes más estrictas ha reducido las oportunidades de asilo y ha incrementado la posibilidad de expulsiones rápidas sin el debido proceso legal.

Las cifras de niños inmigrantes no acompañados que cruzan la frontera han aumentado de manera significativa en los últimos años. Sin embargo, con las nuevas regulaciones, muchos de ellos podrían ser devueltos a sus países de origen sin considerar los riesgos a los que se enfrentan. Expertos y organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación ante el endurecimiento de las políticas migratorias y el impacto que estas podrían tener en la vida de los menores.

¿Qué medidas impuestas por Trump enfrentan los niños inmigrantes no acompañados al cruzar la frontera de Estados Unidos durante su proceso migratorio?

El gobierno de Donald Trump ha impulsado una serie de modificaciones en la legislación migratoria que han afectado a los niños inmigrantes que llegan a Estados Unidos sin compañía. Una de las principales medidas ha sido la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite la deportación acelerada de ciertos grupos sin necesidad de audiencias judiciales previas. Si bien esta normativa se ha utilizado principalmente para expulsar a miembros de organizaciones delictivas, expertos advierten que podría aplicarse de manera indiscriminada a menores migrantes.

Además, se han promovido legislaciones como la Ley Laken Riley, la cual establece que cualquier inmigrante indocumentado que cometa un delito menor podría ser deportado. Esta normativa genera preocupación, ya que muchos menores podrían ser expulsados por faltas menores, sin considerar su situación de vulnerabilidad. Paralelamente, se ha reducido la capacidad de los albergues destinados a recibir niños inmigrantes, lo que ha generado una mayor saturación y condiciones de vida precarias en los centros de detención.

¿Cómo funciona el proceso legal para los niños migrantes sin acompañante en Estados Unidos?

El procedimiento legal para los menores migrantes en EE. UU. comienza con un interrogatorio por parte de un agente de inmigración, y cualquier declaración que realicen puede ser utilizada en su contra. En la mayoría de los casos, se les asigna un patrocinador mientras su situación es evaluada en la corte de inmigración. Según Wendy Young, presidenta de Kids in Need of Defense, el 98 % de los menores que cuentan con representación legal asisten a sus audiencias judiciales, según información de CNN.

Para permanecer en el país, los menores deben solicitar asilo u otro tipo de protección migratoria. Sin embargo, sin asesoría legal, muchos no logran completar el proceso de manera adecuada, lo que aumenta el riesgo de deportación. Organizaciones como KIND brindan apoyo para que los menores presenten su caso correctamente y reduzcan su vulnerabilidad.

El proceso en la corte puede extenderse durante meses o incluso años, lo que genera incertidumbre sobre su futuro. Mientras algunos logran acceder a programas de ayuda humanitaria, otros enfrentan el riesgo de ser deportados a sus países de origen, donde su seguridad podría estar comprometida.