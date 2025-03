Paint-A-Thon 2025: conoce los requisitos para que los voluntarios del programa en Denver pinten tu hogar totalmente gratis

El programa Paint-A-Thon de Brothers Redevelopment, que se lleva a cabo entre marzo y octubre, ofrece una oportunidad única para que las comunidades se unan a través de la pintura y el voluntariado. Este esfuerzo, que cumple su 47º año en el área metropolitana de Denver, se centra en ayudar a los adultos mayores y a las personas con discapacidad a mantener sus hogares en condiciones óptimas, sin costo alguno, según informó Denver 7.

Desde su inicio en 1978, Paint-A-Thon ha logrado pintar más de 7.800 hogares, gracias a la dedicación de voluntarios que se unen para realizar esta labor. Jason Stutzman, gerente del departamento de voluntariado, explica que el programa nació de la necesidad de los fundadores de Brothers Redevelopment de conocer mejor a su comunidad. "Hicieron un par de proyectos para sus vecinos y descubrieron que eran bastante buenos en ello", comentó Stutzman.

El objetivo principal del programa es asistir a aquellos que, ya sea por limitaciones físicas o financieras, no pueden afrontar la tarea de pintar el exterior de sus casas. "Intentamos ayudar a las personas que no pueden encargarse de una tarea tan grande", añadió Stutzman. Este enfoque no solo mejora la apariencia de los hogares, sino que también fortalece los lazos comunitarios y la conexión entre vecinos.

Paint-A-Thon 2025: requisitos para participar

Para los propietarios interesados en ser considerados para el programa Paint-A-Thon, hay una lista de calificaciones que deben cumplir. Algunos de los factores que se toman en cuenta incluyen la edad del propietario, el tiempo que ha vivido en la casa y el tamaño de la vivienda que necesita pintura. Aquellos que deseen postularse pueden hacerlo en línea a través del sitio web de Brothers Redevelopment.

Beneficios del Programa Paint-A-Thon en Denver

El impacto del Paint-A-Thon va más allá de la simple pintura. Los voluntarios han observado que los adultos mayores a quienes se les realiza este trabajo experimentan un renovado sentido de orgullo en sus hogares, lo que a su vez les permite sentirse más conectados con sus vecinos y su comunidad. "Creemos que ese es un efecto bastante asombroso de la pintura", afirmó Stutzman al hablar sobre el feedback recibido de los voluntarios.

Paint-A-Thon 2025: oportunidades de Voluntariado

El programa también ofrece oportunidades para aquellos que deseen involucrarse como voluntarios. La participación no solo permite a los individuos contribuir a una causa noble, sino que también les brinda la oportunidad de conocer a otros miembros de la comunidad y trabajar juntos en un proyecto significativo. Los interesados en ayudar pueden encontrar más información sobre las oportunidades de voluntariado en el mismo sitio web.

En resumen, el programa Paint-A-Thon de Brothers Redevelopment no solo embellece los hogares de los adultos mayores y personas con discapacidad, sino que también fomenta un sentido de comunidad y conexión entre los residentes de Denver. Con cada brocha de pintura, se construyen lazos más fuertes y se crea un entorno más acogedor para todos.