La nueva Ley Trump que buscaría rastrear inmigrantes indocumentados en EE. UU.: si no la cumplen, pueden ser arrestados

En un esfuerzo por intensificar el control sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, la administración de Donald Trump se encuentra ultimando los detalles de una nueva ley que obligaría a todos los inmigrantes en situación irregular a registrarse ante las autoridades. Según un informe de The Wall Street Journal, aquellos que no cumplan con esta obligación enfrentarían consecuencias graves, que incluyen multas y penas de prisión de hasta seis meses.

El objetivo de esta legislación es crear un registro completo de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, lo que podría generar implicaciones complejas tanto para los inmigrantes como para las autoridades. La medida forma parte de un paquete de políticas más amplias del gobierno de Trump para restringir la inmigración ilegal, el cual incluye medidas estrictas de detención y deportación.

¿Cuál es la nueva Ley Trump que buscaría rastrear inmigrantes indocumentados en USA?

La propuesta de la nueva Ley Trump está diseñada para rastrear y registrar a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos de manera más efectiva. Según The Wall Street Journal, el borrador de esta ley exige que todos los inmigrantes mayores de 14 años que lleven más de 30 días en el país proporcionen sus huellas dactilares, información personal y su lugar de residencia a las autoridades migratorias. Esta información se almacenaría en un registro centralizado, lo que facilitaría el seguimiento de las personas en situación irregular.

Además, los inmigrantes también tendrían que registrar a sus hijos en la misma base de datos. Esta legislación marca un giro hacia un enfoque más punitivo, ya que anteriormente los inmigrantes en situación irregular solo enfrentaban sanciones administrativas como la detención y deportación. Ahora, podrían ser procesados penalmente por no registrarse, lo que ha generado un amplio debate sobre las implicaciones para los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

Propuesta de Trump anticipa detenciones y multas para quien no colabore con la medida

La nueva normativa podría tener un impacto significativo en los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, ya que quienes no se registren enfrentarán multas de hasta 5.000 dólares y, en algunos casos, penas de prisión de hasta seis meses. Esta medida, que aún no es ley pero se espera que sea implementada pronto, podría aumentar las detenciones de inmigrantes, especialmente aquellos en condiciones de precariedad. Si bien la medida aún no es ley, la expectativa es que esta regulación sea implementada pronto, lo que podría generar un aumento en las detenciones de inmigrantes.

Por otro lado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha reiterado que el cumplimiento de esta nueva normativa es una cuestión de seguridad nacional. “Debemos saber quién está en nuestro país para la seguridad de nuestra patria y de todos los estadounidenses”, declaró.

El trasfondo de la Ley Trump y sus implicaciones

La Ley Trump tiene antecedentes históricos que pueden influir en su implementación. En su primer día en el Despacho Oval, Donald Trump firmó una serie de decretos para endurecer las políticas migratorias, siendo uno de los más relevantes el que establece medidas para “proteger al pueblo estadounidense de la invasión”. Esta nueva ley podría verse como parte de este enfoque más amplio que busca reducir el número de inmigrantes ilegales en el país, reforzar las medidas de seguridad y aumentar las detenciones.

Además, algunos analistas han señalado que esta propuesta tiene similitudes con medidas previas adoptadas tras el ataque del 11-S, cuando miles de inmigrantes musulmanes fueron obligados a registrarse. Estas políticas han sido objeto de controversia, pues se consideran violaciones a los derechos civiles de los inmigrantes.