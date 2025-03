Real ID en EE. UU.: esto ocurrirá con aquellas personas que no porten esta vital identificación a partir del 7 de mayo

Una entidad de USA detalló qué ocurrirá con aquellas personas que no porten la Real ID a partir del 7 de mayo. Foto: Composición LR/CDN/American Airlines

Una entidad de USA detalló qué ocurrirá con aquellas personas que no porten la Real ID a partir del 7 de mayo. Foto: Composición LR/CDN/American Airlines

La Real ID es una identificación vital para diversos viajeros en Estados Unidos. A partir del 7 de mayo de 2025, ocurrirá una medida específica hacia aquellas personas que no porten esta vital identificación en el gigante americano, según La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Con la fecha límite acercándose, es primordial que los norteamericanos estén al tanto de las acciones que se llevarán a cabo en los aeropuertos de USA.

¿Qué ocurrirá con aquellas personas que no porten la Real ID a partir del 7 de mayo en EE. UU.?

Según TSA, aquellas personas que no posean una Real ID aún podrán volar si presentan una identificación alternativa aceptada. Esto incluye pasaportes, licencias de conducir de estados que no requieren Real ID, o cualquier otra forma de identificación válida que cumpla con los requisitos de seguridad. Es vital que los pasajeros se informen sobre las opciones disponibles para evitar inconvenientes en el aeropuerto. No porten documentos válidos para abordar vuelos en USA podría generarte inconvenientes.

"Todos los viajeros aéreos mayores de 18 años deberán tener una identificación compatible con Real ID, que es una licencia de conducir emitida por el estado; una tarjeta de identificación emitida por el estado; u otra forma aceptable de identificación, como un pasaporte estadounidense”, le dijo TSA al medio Afar.

¿Qué acciones realizará el agente de TSA en caso no presentes una Real ID al volar?

Según La Administración de Seguridad en el Transporte, los agentes de dicha entidad realizarán determinadas acciones en caso las personas no presenten una Real ID para volar.