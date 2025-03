¿Qué hacer si ICE detiene a un inmigrante mientras conduce? Abogado explica cómo proteger tus derechos como conductor

En Estados Unidos, el temor a ser detenido por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) mientras se conduce es una preocupación constante para muchos inmigrantes. Este tipo de arresto puede ocurrir en cualquier momento y comprender cómo proteger tus derechos es fundamental. Los inmigrantes tienen derechos legales, incluso si no son ciudadanos estadounidenses, y conocer cómo actuar durante una detención puede ser la diferencia entre una situación legalmente segura y una complicada.

Por ello, el medio Telemundo conversó con abogados especializados en derechos de inmigrantes para ofrecer pautas claras de cómo manejar este tipo de intervención por parte de agentes de inmigración.

PUEDES VER: Conductores de California podrían recibir multas por más de 60 dólares por incumplir esta ley de estacionamiento

¿Debo detener mi auto si un agente de ICE lo solicita?

La respuesta es clara: no siempre. Según el abogado especializado en derechos de los inmigrantes, Juan Pérez, "es importante saber que los oficiales de ICE no pueden detenerte en cualquier lugar sin una justificación clara". De acuerdo con Pérez, si un agente de ICE te detiene mientras conduces, debes asegurarte de que haya una razón válida para la intervención, como una orden de arresto o una sospecha legítima. "Si no hay una razón clara para detener el vehículo, tienes derecho a continuar tu camino", agregó el abogado.

Sin embargo, si la detención es legítima, lo recomendable es detener el vehículo en un lugar seguro y esperar instrucciones de los oficiales. Pérez subraya que “es esencial mantener la calma y no salir del vehículo sin una orden expresa de los oficiales”.

En el caso sea intervenido por la policía, la Patrulla de Caminos o agentes de inmigración, ¿es mi obligación bajar la ventana?

El abogado explicó que no estás obligado a bajar la ventana en caso de que agentes de la Patrulla de Caminos o ICE te detengan, a menos que te lo pidan explícitamente. "Siempre que no haya una orden judicial que autorice una inspección más profunda, los oficiales no pueden obligarte a hacer nada sin tu consentimiento", explicó Pérez.

Es importante entender que la policía o agentes de ICE no pueden forzar la entrada al vehículo sin el consentimiento del conductor, salvo en situaciones excepcionales. Según Pérez, “lo más recomendable es mantener la ventana subida y solicitar una explicación de por qué se te detiene antes de hacer cualquier acción".

¿Qué documento debes entregar a los oficiales si eres detenido mientras conduces?

Cuando ICE detiene a un conductor en Estados Unidos, los oficiales pueden pedir ciertos documentos. Según el abogado Pérez, si eres detenido mientras conduces, siempre debes entregar tu licencia de conducir, el registro del vehículo y la prueba de seguro. Sin embargo, Pérez aclara: “Aunque debes entregar esos documentos, no estás obligado a mostrar prueba de tu estatus migratorio”.

El abogado aclara que “aunque los oficiales de ICE pueden preguntarte sobre tu situación migratoria, tienes derecho a guardar silencio y no contestar esas preguntas sin la asesoría de un abogado”. La clave en estas situaciones es saber cuándo cooperar con los agentes y cuándo hacer valer tus derechos sin comprometer tu estatus migratorio.

PUEDES VER: Los días soleados y las temperaturas cálidas llegarán a Nueva York tras el histórico invierno en Estados Unidos

¿Qué pasa si te piden que salgas del auto?

En muchos casos, los agentes de ICE pueden pedirte que salgas del vehículo. Tal como afirma Pérez, “si los agentes de ICE o de la policía te piden que salgas del auto, debes hacerlo de manera tranquila, pero con la conciencia de que no estás renunciando a tus derechos”.

Es crucial entender que, aunque los oficiales pueden pedirte que salgas del vehículo, siempre debes hacerlo de manera pacífica y respetuosa, pero sin comprometer tu derecho a no responder preguntas relacionadas con tu estatus migratorio. Pérez destaca que “si el agente intenta arrestarte sin una orden judicial, puedes preguntar educadamente si tienes derecho a un abogado o si puedes ejercer tus derechos antes de continuar con la detención".