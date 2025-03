Escándalo en NYPD: identifican a detective de Nueva York en un videoclip musical de pole dance, según la Policía

Un escándalo ha sacudido al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tras la revelación de que una detective, identificada como Melissa Mercado, fue vista actuando en un videoclip musical en el que aparece bailando en ropa interior.

La controversia comenzó cuando se confirmó que la mujer en el video "Doin That" del rapero S-Quire, publicado por World Hip Hop, era Mercado. En el videoclip, la detective realiza pole dance y posa de manera sugestiva en una cama mientras suena la canción.

El videoclip musical de la policía Mercado haciendo pole dance

El videoclip fue grabado hace tres años, pero fue publicado en YouTube hace un mes y rápidamente alcanzó 1.5 millones de visualizaciones. A pesar de que el nombre de la mujer no aparece en los créditos del video, fuentes dentro del NYPD confirmaron a The Post que la persona en la grabación es, efectivamente, Mercado.

Cabe destacar que la detective no utilizó ningún símbolo o equipo de la Policía en el video, lo que, según él, disipa cualquier posible conflicto relacionado con su trabajo, dijo una fuente a The Post. A pesar de ello, la noticia causó un revuelo dentro del NYPD, por lo que se generó opiniones divididas entre sus compañeros de trabajo, algunos de los cuales se mostraron sorprendidos al verla en esa situación.

El puesto de trabajo de Mercado no se vería comprometido frente al NYPD

Sin embargo, para otros dentro de la fuerza, la situación no es motivo de escándalo, ya que consideran que lo que la detective Mercado haga fuera de su horario de trabajo no tiene relevancia. "Lo que ella hace fuera de su turno no tiene nada que ver con su rol como empleada o detective de la ciudad de Nueva York", indicó una fuente sindical a The Post.

La fuente añadió que si Mercado realiza este tipo de actividades como parte de otro trabajo, el departamento probablemente quiera saberlo y ella estaría obligada a presentar una solicitud de empleo fuera de servicio. No obstante, según la fuente, nada de lo mostrado en el video comprometería la posición de la detective dentro del NYPD.