Real ID en Illinois 2025: dificultades para conseguir la identificación federal previo a la fecha límite en EE. UU.

Con la fecha límite del 7 de mayo de 2025 acercándose, miles de residentes de Illinois enfrentan retos para conseguir una cita para obtener su Real ID, un documento esencial para abordar vuelos nacionales y acceder a edificios federales.

A pesar de la alta demanda, muchos ciudadanos se encuentran con dificultades para asegurar una cita en los centros del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Este artículo explora las razones detrás de esta situación y ofrece alternativas para quienes aún no han podido obtener su Real ID.

¿Realmente necesitas la Real ID?

La fecha límite del 7 de mayo de 2025 marca un hito importante para los residentes de Illinois. Sin embargo, no todos necesitan la Real ID de inmediato. Si posees un pasaporte vigente, puedes utilizarlo como alternativa sin inconvenientes. Esto significa que no es obligatorio obtener la Real ID antes de la fecha límite, lo que puede aliviar la presión sobre los ciudadanos que aún no han podido conseguir una cita.

La Real ID no es solo un documento más; es una necesidad para quienes planean viajar dentro del país o acceder a instalaciones gubernamentales. Sin embargo, la presión por conseguir una cita ha llevado a muchos a preguntarse: ¿realmente necesito este documento? A continuación, se presentan algunas recomendaciones y opciones disponibles.

Alternativas y recomendaciones para obtener la Real ID

Ante la alta demanda, las autoridades han implementado algunas medidas para facilitar el proceso. Algunos DMV están ofreciendo servicios exclusivos para la obtención de la Real ID los sábados, lo que puede ser una opción conveniente para quienes tienen horarios laborales complicados. Para obtener la Real ID, es necesario presentar documentos que acrediten tu identidad, número de Seguro Social, residencia en Illinois y firma. El costo de este trámite es de US$30, el mismo que el de una licencia regular.

Consejos para conseguir una cita

Si aún necesitas la Real ID y no has podido conseguir una cita, es recomendable que revises frecuentemente el sitio web del Secretario de Estado de Illinois. Las disponibilidades pueden cambiar rápidamente, y estar atento a nuevas citas puede ser la clave para asegurar tu documento a tiempo. Además, considera la opción de acudir a los DMV en horarios menos concurridos, como a primera hora de la mañana o durante la semana.