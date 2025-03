Licencia de conducir en Florida: qué pasará con tu brevete si te mudas dentro del mismo estado y deseas manejar

Mudarse a Florida puede ser una decisión emocionante para diversos inmigrantes, tanto por su clima como por sus oportunidades económicas. Sin embargo, para las personas que cuentan con una licencia de conducir de otro estado, es importante entender el impacto de las leyes locales en el popular documento de Estados Unidos. Florida tiene requisitos específicos para los nuevos residentes que desean seguir conduciendo legalmente en el estado, lo cual implica ciertos pasos que deben cumplirse dentro de los primeros meses.

Además, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida establece que las personas que se mudan dentro del mismo estado también deben cumplir con una serie de parámetros pera validar la licencia de conducir.

Así luce la licencia de conducir en Florida | Foto: Univisión

¿Qué pasará con tu licencia de conducir en Florida y te mudas dentro del mismo estado?

DMV reveló que las personas que se mudan dentro del mismo estado en Florida deben actualizar la dirección de la nueva residencia en un plazo de 10 días posteriores al traslado. Del mismo modo, si te trasladaste de un apartamento a otro en el mismo edificio.

La buena noticia es que no tienes que acercarte a la sede presencialmente, sino mediante el sitio web de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. Una vez dentro, haz clic en “Licencia de conducir” y “cambio de dirección”, este a su vez te direccionará a “MyDMVPortal”. Si se te hace complicado, también puedes ir a una oficina local del DMV en persona.

El diario Tampa Bay Times precisa que es necesario un cheque o giro postal por US$25, a nombre de la División de Licencias de Conducir. A ello se suma, tus números de Seguro Social y licencia de conducir, tu nueva dirección postal y residencial. La actualización del registro de tu vehículo si te mudas es de 30 días.

¿Cuáles son las tarifas de la licencia de conducir en Florida, según FLHSMV?

Los residentes deben visitar las oficinas de FLHSMV, aunque también pueden tramitar el documento en una oficina de recaudación de impuestos con una tarifa de servicio adicional deUS$6.25.

Clase E original (incluye licencia de aprendizaje): US$48

(incluye licencia de aprendizaje): US$48 Licencia de conducir comercial original/renovación : US$75

: US$75 Renovación Clase E : US$48

: US$48 Licencia de reemplazo (gratis solo para veteranos al agregar la designación): US$25

(gratis solo para veteranos al agregar la designación): US$25 Tarjetas de identificación (original, renovación y reemplazo): US$25

¿Hay una edad máxima para conducir legalmente en Florida, según el FLHSMV?

​No, no existe una edad máxima para conducir legalmente en Florida; el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) no impone un límite de edad específico para los conductores. Sin embargo, a partir de los 80 años, se aplican requisitos adicionales para la renovación de la licencia de conducir.

Los conductores de 80 años o más deben renovar su licencia cada seis años, en lugar del período estándar de ocho años para conductores más jóvenes. Además, es obligatorio que estos conductores aprueben una prueba de visión durante cada proceso de renovación para garantizar que cumplen con los estándares visuales necesarios para una conducción segura.