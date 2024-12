¿Cómo sacar visa para viajar a Estados Unidos desde Perú? Los 3 requisitos para entrar a USA en 2025

Si eres peruano y deseas viajar a Estados Unidos en 2025, uno de los primeros pasos que debes seguir es obtener la visa correspondiente. Este proceso puede resultar desafiante para muchos, ya que involucra una serie de trámites burocráticos y una entrevista consular. Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en Lima ha proporcionado información detallada que facilita la obtención de este importante documento.

La visa no solo es un requisito legal para ingresar al país, sino también una puerta de acceso a oportunidades laborales, educativas y turísticas que Estados Unidos tiene para ofrecer. En 2025, el procedimiento para obtener la visa sigue siendo similar, pero hay algunos cambios que debes conocer, como el aumento en las tarifas para ciertos tipos de visa.

A partir de diciembre del año pasado, los precios de las visas para visitantes de negocios o turismo (B1/B2) aumentaron de US$ 160 a US$ 185. Foto: composición LR

Requisitos para obtener la visa de Estados Unidos desde Perú en 2025

Para poder solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos desde Perú, es fundamental cumplir con 3 requisitos esenciales que el Departamento de Estado de EE. UU. exige:

Completar el formulario DS-160 en línea: este formulario es la primera parte del proceso y debe ser llenado en su totalidad a través del sitio web oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos. Este documento recopila información personal, profesional y de tu viaje, y es necesario para continuar con la solicitud. Pagar la tarifa de solicitud de visa: la tarifa varía dependiendo del tipo de visa que solicites. Por ejemplo, la tarifa para las visas B1/B2 (de turista o negocios) ha aumentado a US$ 185, mientras que las visas de trabajadores temporales, como las categorías H, L, O, P, Q y R, ahora tienen un costo de US$ 205. Este pago es un requisito indispensable para avanzar con el proceso. Agendar una cita para la entrevista consular: una vez que hayas completado el formulario y pagado la tarifa, el siguiente paso es agendar una cita en la Embajada de Estados Unidos en Lima. Para hacerlo, debes crear una cuenta en el sitio web del Servicio de Información y Citas de Visas, seleccionar la fecha y hora de la cita y asegurarte de tener todos los documentos listos.

Es importante que en el día de tu cita consular, lleves todos los documentos necesarios. Esto incluye el pasaporte vigente, la confirmación del formulario DS-160, el recibo de pago de la tarifa de solicitud y cualquier documento adicional que pueda respaldar tu solicitud. Estos pueden incluir una carta de invitación si viajas por motivos de negocios o estudios, o prueba de fondos si el viaje es por turismo.

¿Cuánto cuesta la visa en Perú?

A partir de diciembre del año pasado, los precios de las visas para visitantes de negocios o turismo (B1/B2) aumentaron de US$ 160 a US$ 185. Este incremento también afecta a otras categorías de visas que no requieren una petición, como las de estudiante o de intercambio. Además, las visas para trabajadores temporales, como las de las categorías H, L, O, P, Q y R, ahora tienen un costo de US$ 205, un aumento respecto a los US$ 190 previos.

El proceso de obtener una visa para Estados Unidos puede tomar varias semanas, dependiendo de la disponibilidad de citas para la entrevista y de la carga de trabajo de la Embajada. Por lo general, se recomienda comenzar el trámite con antelación, al menos tres meses antes de tu viaje, para evitar inconvenientes. Si bien algunas visas pueden ser aprobadas rápidamente, otras requieren tiempo adicional para el procesamiento.