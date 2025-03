FDA emitió alerta por vegetales potencialmente mortales: fueron retirados del mercado por la empresa AKT Trading Inc.

Debido a la posible contaminación con Clostridium botulinum, una bacteria peligrosa que puede causar botulismo, la empresa californiana AKT Trading Inc. ha retirado varios productos vegetales preparados fabricados por Choshiya Honten Co., Ltd. La falta de la etiqueta obligatoria de "mantener refrigerado" en estos productos ha sido identificada como la causa potencial para el crecimiento bacteriano, especialmente si se almacenan a temperatura ambiente. Esta advertencia proviene de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El 18 de febrero de 2025, el problema fue identificado en una de las tiendas Tokyo Central y Marukai, donde se vendían los productos. Tras verificar que los envases no incluían la advertencia de refrigeración, los responsables de la tienda decidieron retirar de inmediato los lotes afectados de la venta.

¿Cuáles son los productos potencialmente mortales, según la FDA?

La FDA ha identificado varios productos que fueron retirados debido a la posible contaminación con Clostridium botulinum. Estos productos son diferentes presentaciones de vegetales encurtidos y preparados distribuidos bajo las marcas Japanese Pickles y Choshiya. A continuación, se detalla la lista de productos afectados:

Shiba Zuke Prepared Mix Vegetables

Código: 4582207535128

Fecha de vencimiento: 27/08/2025

Aokappa Zuke Prepared Mix Vegetables

Código: 4582207535135

Fecha de vencimiento: 14/05/2025

Fukushin Zuke Prepared Mix Vegetables

Código: 4582207535142

Fechas de vencimiento: 09/07/2025 y 31/05/2025

Soft Tsubozuke Prepared Mix Vegetables

Código: 4582207535159

Fecha de vencimiento: 29/07/2025

Rakkyo Zuke Prepared Vegetables

Código: 4983673526021

Fechas de vencimiento: 01/08/2025 y 01/07/2025

Abura-Itame Zhasai Prepared Sichuan Vegetable

Código: 4983673527325

Fechas de vencimiento: 03/04/2025 y 25/02/2025

Estos productos fueron distribuidos en varias tiendas de Tokyo Central y Marukai en California, incluyendo sedes en Los Ángeles, Torrance, Gardena, San Diego, Cupertino, Costa Mesa, Yorba Linda y West Covina.

Botulismo: la bacteria que podría provocar la muerte

La bacteria Clostridium botulinum es responsable de producir una toxina altamente peligrosa que, incluso en pequeñas cantidades, puede causar intoxicación grave. La FDA advirtió que estos productos no deben consumirse, a pesar de que no muestren cambios evidentes en su apariencia, olor o textura.

El botulismo es una enfermedad grave que puede manifestarse con síntomas como debilidad general, visión doble, dificultad para hablar y tragar, problemas respiratorios, hinchazón abdominal y estreñimiento. En los casos más extremos, puede provocar parálisis muscular e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato. La FDA instó a los consumidores que hayan adquirido estos productos a estar alertas a cualquier síntoma de intoxicación y a buscar atención médica de inmediato si presentan alguno de estos síntomas.