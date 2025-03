Cadena de comida mexicana se declaró en quiebra y se acoge a ley de Estados Unidos: cerró más de 160 restaurantes

El 4 de marzo de 2025, On The Border Mexican Grill & Cantina se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia. Según documentos judiciales citados por Bloomberg, la empresa tiene la intención de vender sus activos a su prestamista prepetición, una filial de Pappas Restaurants.

En su apogeo, la cadena llegó a operar más de 160 restaurantes, pero ha sufrido problemas financieros en los últimos tiempos, atribuidos al aumento de los costos operativos, la inflación y la disminución en la afluencia de clientes. Esto ha llevado a la empresa a cerrar varias de sus ubicaciones, por lo que afectó su capacidad para generar ingresos y cumplir con sus responsabilidades financieras.

Las pérdidas de On The Border Mexian Grill & Cantina

Antes de su declaración de quiebra, On The Border operaba aproximadamente 80 restaurantes, de los cuales 60 eran gestionados directamente por la empresa y 20 funcionaban bajo franquicias, según informó Restaurant Business Online. En febrero de 2025, la compañía cerró un tercio de sus establecimientos, lo que incluyó 40 locales que se consideraron no rentables.

La empresa ha atravesado diversos desafíos, incluyendo problemas de liquidez, un incremento en los costos operativos y un cambio en los hábitos de consumo de los clientes. Estas dificultades provocaron el acúmulo de grandes deudas con arrendadores y proveedores. En varios casos, la falta de pagos afectó la continuidad del suministro de productos e incluso provocó el embargo de locales arrendados, de acuerdo con Bloomberg.

Además, el aumento de los costos laborales, especialmente debido a nuevas regulaciones salariales implementadas en estados como California y Texas, también impactó negativamente en la rentabilidad de On The Border. Sumado a ello, la inflación provocó un encarecimiento de los insumos, reduciendo así los márgenes de ganancia. La creciente competencia de cadenas de comida mexicana como Chipotle y Taco Bell también jugó un papel en la disminución del tráfico de clientes en los restaurantes de la marca.

Repercusiones en las franquicias y trabajadores de On The Border

On The Border mantiene 113 contratos de arrendamiento activos, que incluyen locales no operacionales, lo que se traduce en un compromiso de pago de 25.3 millones de dólares en 2024. De este total, 11.8 millones de dólares corresponden a ubicaciones cuyo desempeño ha sido inferior al esperado, según informes de Bloomberg.

Antes de su declaración de quiebra, la empresa cerró sucursales en diversas ciudades de Estados Unidos, como Papillion, Nebraska, y Lubbock, Texas. Estos cierres se realizaron sin previo aviso a los empleados, según reportaron los medios locales Grow Omaha y KFYO, que confirmaron la clausura de los establecimientos en dichas áreas.

Los trabajadores afectados por estos cierres han manifestado su preocupación respecto al pago de sus salarios atrasados y los beneficios laborales. Algunos empleados han presentado reclamaciones contra la empresa por despidos sin notificación previa, citando posibles violaciones a la Ley de Notificación de Ajustes y Reentrenamiento de Trabajadores (WARN), de acuerdo con Bloomberg.