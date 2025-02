McDonald's ha anunciado cambios significativos en su programa HACER National Scholarship Program, que desde 1985 ha otorgado más de $33 millones en becas a más de 17,000 estudiantes latinos. La empresa eliminará los criterios de elegibilidad basados en la ascendencia latina de los solicitantes, abriendo la oportunidad a estudiantes de cualquier origen que demuestren un impacto o compromiso con la comunidad latina.

Esta decisión surge tras una demanda presentada el 12 de enero por la American Alliance for Equal Rights, liderada por el activista Edward Blum, que argumentaba que el programa discriminaba a estudiantes no latinos al restringir la elegibilidad a aquellos con al menos un padre de origen latino. McDonald's, aunque no estuvo de acuerdo con las acusaciones, optó por resolver la demanda modificando los criterios del programa.

Apertura del programa a una mayor diversidad

Con los nuevos cambios, el programa HACER estará abierto a cualquier estudiante que pueda demostrar su impacto y contribución a la comunidad hispana y latina a través de sus actividades y liderazgo, sin importar su origen étnico. Para acomodar a los nuevos solicitantes, McDonald's ha extendido la fecha límite de aplicación del 6 de febrero al 6 de marzo.

Contexto legal y ajustes en iniciativas de diversidad

Esta modificación se produce en un contexto donde varias empresas están reevaluando sus programas de diversidad e inclusión, especialmente después de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en 2023 que prohibió la consideración de la raza en las admisiones universitarias. McDonald's también ha anunciado recientemente la retirada de objetivos específicos para la diversidad en los niveles de liderazgo senior y la eliminación de un programa que alentaba a sus proveedores a desarrollar capacitación en diversidad y aumentar la representación de minorías en sus equipos de liderazgo.

A pesar de estos cambios, la empresa ha reafirmado su compromiso con la inclusión y la diversidad, considerando que una fuerza laboral diversa es una ventaja competitiva. McDonald's continuará apoyando esfuerzos que aseguren una base diversa de empleados, proveedores y franquiciados, y su equipo de diversidad ahora se denominará Equipo de Inclusión Global.