Mucha atención, inmigrante en USA: estos estados no son santuarios y se alinean a las medidas de Donald Trump

Los recientes movimientos migratorios en Estados Unidos han desatado una ola de reformas legislativas en varios estados. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, los gobiernos republicanos han trabajado en la revisión y endurecimiento de las leyes de inmigración en una clara alineación con la agenda del presidente. Esta revisión incluye iniciativas como el fortalecimiento de la colaboración entre autoridades locales y federales, el impulso a las deportaciones masivas y la implementación de nuevas políticas que afectan principalmente a los inmigrantes indocumentados.

Aunque la inmigración es un tema federal, son los estados los que tienen la capacidad de aplicar y, en algunos casos, modificar la legislación migratoria. En particular, los estados no santuarios, como aquellos gobernados por el Partido Republicano, se han alineado con la administración de Trump, buscando la implementación de medidas más estrictas y el refuerzo de las deportaciones.

¿Cuáles son los estados no santuarios en Estados Unidos?

Los estados no santuarios son aquellos que no ofrecen protección a los inmigrantes indocumentados y colaboran activamente con las autoridades federales en la aplicación de las leyes migratorias. Estos estados han promulgado leyes que permiten la detención y deportación de inmigrantes sin papeles, y en muchos casos, han creado agencias locales específicas para llevar a cabo estas acciones. Entre los estados no santuarios más destacados se encuentran:

Florida: con la reciente aprobación de la "Trump Act", Florida ha creado una nueva oficina de inmigración que colabora estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La ley destina millones de dólares a financiar las detenciones y deportaciones, y establece penas más severas para los inmigrantes que cometan delitos.



con la reciente aprobación de la "Trump Act", Florida ha creado una nueva oficina de inmigración que colabora estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La ley destina millones de dólares a financiar las detenciones y deportaciones, y establece penas más severas para los inmigrantes que cometan delitos. Oklahoma : en este estado, se está considerando una ley que exigiría a los padres de los estudiantes demostrar su estatus migratorio antes de matricular a sus hijos en las escuelas públicas. Esta medida busca reducir la matrícula de estudiantes indocumentados.



: en este estado, se está considerando una ley que exigiría a los padres de los estudiantes demostrar su estatus migratorio antes de matricular a sus hijos en las escuelas públicas. Esta medida busca reducir la matrícula de estudiantes indocumentados. Misuri y Misisipi: en estos estados, los legisladores han propuesto recompensar a los ciudadanos con 1.000 dólares por informar sobre la ubicación de inmigrantes indocumentados. Aunque la propuesta fue detenida en Misisipi, sigue avanzando en Misuri.



en estos estados, los legisladores han propuesto recompensar a los ciudadanos con 1.000 dólares por informar sobre la ubicación de inmigrantes indocumentados. Aunque la propuesta fue detenida en Misisipi, sigue avanzando en Misuri. Tennessee : en Tennessee, los legisladores están promoviendo leyes que permitirían a los distritos escolares rechazar la inscripción de estudiantes indocumentados y hacer que los padres sin papeles paguen matrículas escolares más altas.



: en Tennessee, los legisladores están promoviendo leyes que permitirían a los distritos escolares rechazar la inscripción de estudiantes indocumentados y hacer que los padres sin papeles paguen matrículas escolares más altas. Iowa y Dakota del Sur: ambos estados están considerando leyes que permitirían que las licencias de conducir de los residentes indiquen si son ciudadanos estadounidenses, lo que podría poner en riesgo a los inmigrantes indocumentados al ser fácilmente identificados.



ambos estados están considerando leyes que permitirían que las licencias de conducir de los residentes indiquen si son ciudadanos estadounidenses, lo que podría poner en riesgo a los inmigrantes indocumentados al ser fácilmente identificados. Montana: este estado está trabajando en una norma que le permitiría a la policía verificar el estatus migratorio de los conductores durante las paradas de tránsito, lo que facilitaría la identificación de inmigrantes indocumentados.



este estado está trabajando en una norma que le permitiría a la policía verificar el estatus migratorio de los conductores durante las paradas de tránsito, lo que facilitaría la identificación de inmigrantes indocumentados. Texas: ha aprobado una ley que obliga a los hospitales a preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio, lo que pone a los inmigrantes en riesgo de ser detenidos por ICE si buscan atención médica en los hospitales estatales.

Estos estados no santuarios se alinean con las políticas migratorias de Trump, buscando deportaciones más rápidas y ampliadas, a menudo en contraposición con las políticas de protección adoptadas por las "ciudades santuario".

Estados santuarios en USA: gobiernos se unen contra Ley de Inmigración de Trump

Los estados santuario protegen a los inmigrantes indocumentados y limitan su cooperación con ICE y otras autoridades federales. Estos estados y ciudades han sido objeto de ataques por parte de la administración Trump, que busca aplicar un control migratorio más estricto. Sin embargo, los gobiernos locales se han mantenido firmes en su defensa de los derechos de los inmigrantes. Las políticas adoptadas por los estados santuario incluyen:

Prohibir la colaboración de las autoridades locales con ICE en la detención de inmigrantes.

Ofrecer servicios legales y ayuda a los inmigrantes indocumentados.

Restringir las detenciones y deportaciones a menos que haya una orden judicial.

Algunos de los estados que han mantenido su estatus como santuario incluyen California, Nueva York e Illinois. Estos gobiernos continúan luchando contra las medidas de Trump, asegurando que los inmigrantes indocumentados puedan vivir sin temor a ser detenidos o deportados.