Inglés oficial en EE. UU.: los inmigrantes que no dominan el idioma sufrirían problemas serios en estos esenciales trámites

A partir de la firma de una nueva orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump el 1° de marzo de 2025, el inglés se establece como el idioma oficial del gobierno federal de Estados Unidos. Esta medida revierte una disposición previa del año 2000 que obligaba a las agencias gubernamentales a ofrecer asistencia en múltiples idiomas, especialmente para los inmigrantes que no dominan el inglés. Ahora, este cambio podría afectar la accesibilidad de diversos trámites esenciales para los inmigrantes, especialmente aquellos con un dominio limitado del inglés.

Con la nueva orden ejecutiva, las agencias federales y estatales tendrán la potestad de decidir si ofrecen documentos y asistencia en idiomas diferentes al inglés. Esto podría tener consecuencias serias para quienes no dominan el idioma, especialmente en áreas críticas como:

La inscripción escolar,

Los exámenes para obtener licencias de conducir y

La comunicación durante emergencias.

Por ejemplo, los padres con poco conocimiento del inglés podrían enfrentar obstáculos al intentar registrar a sus hijos en las escuelas. Del mismo modo, algunos estados podrían eliminar los exámenes de licencia de conducir en otros idiomas, lo que afectaría a miles de inmigrantes que dependen de estos servicios.

¿Cómo afectará esta medida a los inmigrantes en Estados Unidos?

El cambio afectará principalmente a las comunidades más vulnerables que no tienen un dominio adecuado del inglés. Por ejemplo, los padres que necesitan realizar registros escolares podrían enfrentar una barrera significativa al tener que lidiar solo con formularios y asistencia en inglés. Además, los exámenes de conducción, que en algunos estados están disponibles en otros idiomas, podrían ser eliminados, lo que representa un gran obstáculo para los inmigrantes que buscan obtener una licencia y mejorar su integración en la sociedad estadounidense.

Otra área de impacto es la información relacionada con emergencias y desastres naturales. Históricamente, las autoridades de EE. UU. han difundido mensajes de alerta en varios idiomas para garantizar la seguridad de las comunidades no angloparlantes. Sin embargo, la medida podría restringir esta práctica, y pondría en riesgo a quienes no comprenden el inglés con rapidez, sobre todo en situaciones de crisis.

¿Qué impacto tendrá la política en la participación electoral y la ciudadanía?

Una de las mayores preocupaciones es la afectación de la participación cívica de los inmigrantes. Según informes de The New York Times, muchos extranjeros que no hablan inglés de manera fluida podrían tener dificultades para naturalizarse y participar en elecciones. Actualmente, algunos exámenes de ciudadanía se realizan en varios idiomas, lo que facilita el proceso para los inmigrantes. Con la nueva política, estos trámites podrían verse restringidos, lo que generaría barreras significativas en el proceso de naturalización. En relación con las elecciones, muchos estados dependen de materiales traducidos para garantizar que los votantes con dominio limitado del inglés puedan participar de manera efectiva, un aspecto que podría verse afectado por este cambio.

¿Por qué se implementó esta medida y qué dicen los legisladores en Estados Unidos?

Los defensores de la medida, como el senador republicano Eric Schmitt, argumentan que la implementación del inglés como idioma oficial promueve la integración de los inmigrantes en la sociedad estadounidense. Schmitt, en una publicación en X, afirmó que “Estados Unidos es un país de inmigrantes, pero también es un país con una lengua común. Ya es hora de que nuestras leyes reflejen eso”. Por su parte, el legislador Mike Lee defendió que el idioma oficial debe ser el inglés, dado que la Constitución de EE. UU. fue escrita en este idioma.

El rechazo de los opositores y sus preocupaciones por oficializar el idioma inglés

Por otro lado, las organizaciones proinmigrantes y los demócratas expresan su preocupación por los efectos discriminatorios de esta medida. Anabel Mendoza, de la organización United We Dream, alertó que esta restricción afectará gravemente a los inmigrantes que no dominan el inglés. Mendoza destacó que esta medida refuerza la idea de que “solo aquellos que hablan inglés y tienen recursos son bienvenidos”, lo que podría generar aún más divisiones en la sociedad estadounidense. Además, se teme que esta política pueda perjudicar la inclusión de los inmigrantes en la vida cívica del país.