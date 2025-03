Un altercado por música a alto volumen en North Philadelphia resultó en dos hombres heridos de bala. La policía investiga el incidente ocurrido en la madrugada del 4 de marzo de 2025, según informó NBC 10 Philadelphia.

El suceso tuvo lugar alrededor de la 1:30 a.m. en North Palethorp Street, cerca de East Huntingdon Street. Según el Inspector Jefe de Policía, Scott Small, un residente de 37 años decidió confrontar a los ocupantes de dos vehículos que estaban reproduciendo música a alto volumen.

La discusión escaló rápidamente, y al menos una persona sacó un arma, disparando al menos cinco veces. Como resultado, el residente fue alcanzado en el abdomen. En un informe posterior, se confirmó que un hombre de 24 años también recibió disparos en el abdomen y el brazo izquierdo.

Detalles del incidente en Filadelfia

Los dos hombres heridos fueron trasladados a un hospital en vehículos privados y, según las autoridades, se encontraban en condición estable a las 10 a.m. del mismo día. En la escena del tiroteo, los investigadores recuperaron al menos cinco casquillos de bala de dos armas diferentes, aunque no se encontraron armas y no se han realizado arrestos hasta el momento.

Investigación en curso en Filadelfia

Las autoridades están revisando grabaciones de video de vigilancia en la zona con la esperanza de obtener pistas sobre el tirador. La policía ha instado a cualquier persona que tenga información sobre el incidente a comunicarse con el Grupo de Investigación de Tiroteos al 215-686-8270.

Además, se pueden enviar consejos de forma anónima a través de la línea de consejos del Departamento de Policía de Filadelfia al 215-686-TIPS (8477), garantizando que todos los consejos permanecerán confidenciales.